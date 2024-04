Vöhringen

Vöhringer Jugendbühne Spectaculum spielt bezauberndes "Schneewittchen"

Plus Die Vöhringer Jugendbühne Spectaculum zeigt im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus ihre neue Inszenierung "Schneewittchen". Dafür gibt's am Ende lange Beifall.

Von Ursula Katharina Balken

Es war sprichwörtlich so schön wie im Märchen. Die Aufführung von "Schneewittchen" durch die Vöhringer Jugendbühne Spectaculum gleicht einer Reise in die Welt der Fantasie, aufwändig in Szene gesetzt von Thomas Boxhammer, der auch das Textbuch mit pfiffigen Dialogen geschrieben hat, mit opulenten Kostümen, raffinierter Beleuchtungstechnik und einer rhythmisch angelegten Musik von Fabian Weisenberger. Was immer wieder bei Spectaculum fasziniert, ist die Spielfreude der kleinen Darstellerinnen und Darsteller, ganz gleich, ob sie als eitle Königin über die Bühne schreiten oder dort als Eichhörnchen wuseln.

Wer sich an seine Kindertage erinnert, als Handy & Co. noch nicht die Freizeitgewohnheiten bestimmten, sondern man seine Nase auch mal in ein Märchenbuch gesteckt hatte, kennt die Geschichte von Schneewittchen. Die hat eine böse Stiefmutter, die vom Wunsch besessen ist, die Schönste im Lande zu sein, was sie laut Aussage eines sprechenden Zauberspiegels auch ist. Als Schneewittchen aber zu einer blühenden Schönheit heranwächst, gerät dieser Titel ins Wanken. Das hat schlimme Konsequenzen, denn Schneewittchen muss um ihr Leben bangen. Aber da sind ja die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen.

