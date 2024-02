Vöhringen

Warum ein Tattoo – und für wen besser nicht? Ein Besuch auf der Tattoo Convention

Die Tattoo Convention fand am Wochenende wieder in Vöhringen statt.

Plus Wieder einmal stand das Eychmüller-Haus ganz im Zeichen der Körperkunst. Doch die fetten Jahre für den Tattoo-Messezirkus sind offenbar vorbei. Ein Rundgang inklusive Motivforschung.

Von Thomas Vogel

Etwa zehn Prozent der Deutschen sind tätowiert, bei Jüngeren soll der Anteil sogar ein Viertel betragen. Seit dem Wochenende zählen auch die beiden Freundinnen Anne Schneider und Lena Bosbach, beide 31, zu diesem Kreis. Was war ihr Anlass, sich ein dauerhaftes Bild in die Haut stechen zu lassen? "Wir wollten Freundschafts-Tattoos", fällt beiden eine schlüssige Antwort nicht schwer. Jetzt sei die Gelegenheit da gewesen, sich welche zuzulegen. Man trifft die beiden am Samstagnachmittag im Wolfgang-Eychmüller-Haus auf der Tattoo Convention. Diese ist im Grunde ein rollendes Groß-Tätowierstudio und macht seit 2018 immer um diese Zeit in Vöhringen Station. Vertreten sind dort einige Dutzend Studios mit nach Veranstalterangaben rund 100 Tattoo-Künstlerinnen und -Künstlern, als die sie sich sehen. Kunst oder Abziehbildchen – hier ist die Spanne breit.

Manche Kundschaft gibt sich mit einer aus dem Internet heruntergeladenen Vorlage zufrieden, dann ist die Umsetzung in etwa so wie "Malen nach Zahlen". Andere fordern eigens kreierte Entwürfe ein oder bringen solche mit, womit dann die Kreativität im Spiel wäre. "In den meisten Fällen wird auf Vorlagen aufgebaut", gibt Murat Pacun von Deep Skin aus Göppingen Einblick in die Praxis.

