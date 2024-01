Vöhringen

vor 48 Min.

Wie steht es um die Feuerwehren in Vöhringen?

Plus Die Stadt lässt gutachterlich genauer unter die Lupe nehmen, ob die Freiwilligen ausreichend ausgestattet sind. Vereine bekommen finanzielle Unterstützung.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Die Weihnachtspause ist vorbei, die erste Sitzung im neuen Jahr war nach gerade einmal 20 Minuten schon wieder beendet, jedenfalls deren öffentlicher Teil. Das reichte in Haupt- und Umweltausschuss trotzdem für vier Abstimmungen plus die Behandlung einer Reihe von Anträgen und Anfragen unter Tagesordnungspunkt sechs. Kommunalpolitisches Alltagsgeschäft, so lässt sich dieses offizielle Treffen wohl am besten zusammenfassen.

Weil er im Grunde alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, kam Punkt eins die größte Tragweite zu. Beschlossen wurde, einen neuen Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag zu geben. Der alte galt nur bis 2019. Jetzt sah die Verwaltung die Zeit für gekommen für die Fortsetzung. Die Stadt, so Kämmerer Andreas Maaß, erwartet in dem Gutachten Klarheit darüber, "was die Wehren in der Stadt künftig an Personal, Ausrüstung und Gebäuden benötigen". Dass sie in einem ordentlichen Zustand sind, daran aber besteht für Bürgermeister Michael Neher schon jetzt kein Zweifel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen