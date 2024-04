Vöhringen

vor 2 Min.

Zwei Unbekannte tanken bei Vöhringen ohne zu zahlen

Ein Mann und eine Frau fuhren nach dem Tanken in der Nähe der Vöhringer Autobahnauffahrt davon, ohne ihre Rechnung zu begleichen.

Am Mittwochmorgen fuhren zwei Unbekannte davon, ohne ihre Rechnung an der Tankstelle in der Nähe der Vöhringer Autobahnauffahrt zu begleichen.

Ein Mann und eine Frau haben am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr an einer Tankstelle in der Nähe der Vöhringer Autobahnauffahrt getankt. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die beiden etwa 35-Jährigen anschließend mit ihrem VW Phaeton mit dem Kurzzeitkennzeichen (HH-) davon und blieben somit den offenen Rechnungsbetrag von über 100 Euro schuldig. Die Fahndung nach dem Auto blieb bislang erfolglos Die eingeleitete Fahndung nach dem Auto und den Insassen blieb erfolglos. (AZ)

