Burgauer Künstler zeigt fantasievolle Bilder im Weißenhorner Schloss

Plus Arno Kohl hat Werke mit unterschiedlichen Techniken und Zeichnungen geschaffen. Bei genauem Hinsehen gibt es in Weißenhorn noch viel mehr zu entdecken.

Von Stefan Kümmritz

Auf den ersten Blick wirken die Bilder, die der Burgauer Künstler Arno Kohl momentan in der Reihe "Moderne im Schloss" in Weißenhorn ausstellt, einfach bunt und skurril. Doch beim ersten Blick dürfen es die Besucherinnen und Besucher nicht bewenden lassen, wollen sie auch nur ein wenig hinter die Geheimnisse kommen, die der 79-jährige Kohl in seinen Bildern versteckt. Eine surreale Grundader haben die Werke fast alle, oft sind sie vom Künstler collagenhaft entwickelt worden. Und sie haben eine Aussage. Arno Kohl hat nicht einfach so vor sich hingearbeitet, sondern die Bilder regelrecht entworfen. Was sicher seinem eigentlichen Beruf als Architekt zuzuschreiben ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

