Die gehörlose Weißenhornerin Julia Probst wird Stadträtin

Christiane Döring verlässt wegen eines Umzugs den Weißenhorner Stadtrat. Ihre Nachfolgerin wird mutmaßlich die erste gehörlose Stadträtin Bayerns sein.

Ziemlich nüchtern hat der Weißenhorner Bürgermeister jüngst den Stadtrat über einen anstehenden Wechsel informiert. Dabei steckt eine Besonderheit dahinter, mutmaßlich sogar eine Premiere in der bayerischen Kommunalpolitik: Christiane Döring (Grüne) habe mitgeteilt, dass sie aus Weißenhorn wegziehe, sagte Wolfgang Fendt. Das führe dazu, dass sie den Stadtrat verlassen müsse. Für sie werde Julia Probst nachrücken. "Das ist eine nette, sympathische Dame", sagte Fendt. Was er nicht erwähnte: Die Weißenhornerin ist gehörlos und wird damit eine Vorreiterrolle in der Kommunalpolitik einnehmen. Sie wird wohl Bayerns erste gehörlose Stadträtin sein.

Christiane Döring ist überzeugt: Ihre Nachfolgerin werde die Arbeit genauso gut machen. Die ausscheidende Stadträtin sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sie aus privaten Gründen ins Allgäu ziehe und es bedaure, die Arbeit im Stadtrat nicht mehr fortsetzen zu können, die sie begonnen habe. Am 16. Mai wird die Amtsübergabe und die Vereidigung der neuen Stadträtin sein.

Julia Probst ist Bloggerin und wurde als Lippenleserin bekannt

Die gehörlose Julia Probst macht sich für die Inklusion gehörloser und schwerhöriger Personen in Deutschland stark. Sie hat sich als Bloggerin einen Namen gemacht, setzt sich als Aktivistin für Gebärdensprache ein. Überregional bekannt wurde sie als Lippenleserin während der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Unter dem Hashtag #Ableseservice las sie Spielern und Trainern von den Lippen.

Christiane Döring von den Grünen zieht ins Allgäu und muss deshalb den Weißenhorner Stadtrat verlassen. Foto: Grüne Weißenhorn

Ihr künftiger Fraktionskollege Ulrich Fliegel weiß von keiner anderen gehörlosen Person, die in der Kommunalpolitik in Bayern aktiv ist. Er spricht von einer Besonderheit, die nun dazu führe, dass die Stadtverwaltung einige Vorkehrungen treffen müsse. "Man braucht in den Sitzungen einen Gebärdendolmetscher", sagt Fliegel.

"Das wird sicherlich interessant, weil niemand Erfahrung damit hat", fügt Fliegel hinzu. Die Wahl fiel auf Probst, weil die 40-Jährige in der Position der Nachrückerin ist und bei der Kommunalwahl 2020 in Weißenhorn die drittmeisten Stimmen unter den Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen bekam. "Sie traut sich die Tätigkeit im Stadtrat zu, das finde ich toll", sagt der Wallenhauser anerkennend.

Lesen Sie dazu auch