Gasthaus zum Löwen in Weißenhorn: Neues Team setzt neue Akzente

Plus Das Restaurant des Löwen in Weißenhorn hat wieder geöffnet. Das Interesse ist entsprechend groß. Die neuen Betreiber haben allerdings einige Dinge geändert.

Lange blieb die Küche kalt, doch jetzt hat Weißenhorn eines seiner beliebtesten Restaurants wieder: Seit Dienstagabend wird im Löwen in der Altstadt wieder gekocht und Essen serviert. Hotelmanagerin Chiara Knopp und Restaurantleiterin Sonja Miller konnten zur Eröffnung zahlreiche Gäste begrüßen. Es sei aber nicht zu viel los gewesen, sagt Knopp. "Gut zum Starten und Reinkommen", fügt sie hinzu. Ist nun wieder alles wie vorher im Löwen? Der Eindruck ist wohl bei einigen Menschen entstanden. Doch die neuen Betreiber setzen neue Akzente.