Inklusion und Interaktion: Das neue Gesicht des Heimatmuseums

Plus Das Museum in Weißenhorn soll modern, erlebnisstark und zukunftsorientiert gestaltet werden. Es stellt sich breit auf, um möglichst allen gerecht zu werden.

Der Weißenhorner Museumsdirektor Matthias Kunze hat es sich nicht nehmen lassen, zum Ausklang seiner Amtszeit das künftige Konzept des Heimatmuseums vorzustellen. Gelegenheit für eine ausführliche Präsentation wurde ihm in der jüngsten Stadtratssitzung gegeben. Das Motto für das, was sich Kunze und andere Beteiligte bei der Planung gedacht hatten, spiegelte der Titel der Präsentation wider: "Auf dem Weg zu einem modernen Museum".

Früher seien Museen eher Orte der "stillen Betrachtung" und der "nostalgischen Erinnerung" gewesen, führte Kunze aus. Heute müsse man sich zwar in einer Welt "permanenter Klicks und Posts" bewähren. Zum Glück stünden einem Museum aber zugleich deutlich mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um die "Sprache der Gegenwart" zu nutzen. Fokussierung durch Ausleuchtung, Begleitprogramm und digitale Hilfsmittel - all dies seien "Stellschrauben", die man bei der Konzeption beachtet habe.