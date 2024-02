Weißenhorn

17:39 Uhr

Jetzt kann der Umbau zum Museumskomplex in Weißenhorn beginnen

Plus Die ersten Arbeiten für die Sanierung des Ensembles ums Obere Tor in Weißenhorn werden ausgeschrieben. In den Räumen entsteht ein Kulturzentrum für alle.

Von Jens Noll

Hohe Geldsummen liefern stets Gesprächsstoff. Da machen die 18 Millionen Euro, die voraussichtlich für die Sanierung und Erweiterung des Museumsensembles in Weißenhorn fällig werden, keine Ausnahme. "Warum kostet das so viel?", fragen sich viele Menschen im Städtle. Eine Antwort darauf hat am Montagabend die Stadtratssitzung geliefert. Zwei Beschlüsse zu dem Projekt hat das Gremium jeweils einstimmig gefasst. Mehrfach war zu hören, dass das, was in dem markanten Ensemble ums Obere Tor geschaffen wird, weit über die Fuggerstadt hinaus strahlen und auch nachfolgenden Generationen zugutekommen wird.

Um in den Genuss von Fördergeldern in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro zu kommen, muss die Stadt mit dem Großprojekt in die Gänge kommen. Andernfalls droht der Verfall der bereits zugesagten Zuschüsse der Regierung von Schwaben. "Wir müssen dieses Jahr beginnen", sagte die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold. Die Förderkulisse sei einmalig, solche Summen seien wohl künftig nicht mehr zu bekommen. "Wir haben lange genug darauf hingearbeitet."

