Weißenhorn

18:00 Uhr

Stadtrat diskutiert intensiv über soziales Wohnprojekt in Weißenhorn

Auf der Fläche zwischen Claretinerkolleg und der Günzburger Straße (hier rechts im Bild, von Bäumen eingefasst) könnte das Wohnprojekt in Weißenhorn realisiert werden.

Lokal Die Stadt Weißenhorn möchte mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk ein inklusives Wohnprojekt und Apartments für Klinikpersonal schaffen. Aber wie kann das gehen?

Von Jens Noll

Diese Chance will sich Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt nicht entgehen lassen: Das Dominikus-Ringeisen-Werk besitzt eine Fläche neben dem Claretinerkolleg, auf dem gleich zwei Einrichtungen gebaut werden könnten, die der Fuggerstadt nicht nur gut zu Gesicht stehen würden, sondern von denen auch Menschen profitieren würden, die auf Unterstützung angewiesen sind. Dem Rathauschef schwebt vor, dort in Kooperation mit dem Ringeisen-Werk ein inklusives Wohnprojekt und Wohnungen für Pflegekräfte der Stiftungsklinik zu bauen. Der Vorschlag bekam am Montagabend viel Lob im Stadtrat, es gibt aber auch viele Zweifel. Ein Mitglied des Gremiums äußerte die Befürchtung, dass sich die Kommune mit dem Vorhaben übernimmt.

