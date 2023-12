Weihnachtsshow mit Sport, Musik und viel Applaus am NKG

Das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn gestaltete zwei Abende mit mehr als 200 Mitwirkenden. Die monatelange Vorbereitung hat sich gelohnt.

Mit der gut zweieinhalbstündigen Show "Merry Sportsmas – Das große Weihnachtsduell" begeisterten mehr als 200 Mitwirkende des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) Weißenhorn das Publikum. Das "P-Seminar" (Projekt-Seminar) hatte als Mittelpunkt der Show die Geschichte um ein Weihnachtsfest gewählt, welches aufgrund einer Familientragödie auf dem Spiel stand. Natürlich wendete sich am Ende alles zum Guten, als die beiden verfeindeten "Weihnachtsmann-Brüder Niko und Klaus" nach 25 Jahren einen Irrtum aufklärten und in Frieden das Fest angehen konnten.

"Die Vorbereitung läuft seit vielen Monaten. Die Proben für die Show-Acts und die Zusammenstellung der verschiedenen Musikensembles verlangte von allen Mitwirkenden enormen zeitlichen Aufwand. Dies war nur möglich, weil auch das komplette Kollegium viele Zusatzstunden leistete", sagte der Organisator, Sport- und Mathematiklehrer Hubert Köhler. "Sogar das Technik-Ensemble war mit eigenem Schüler besetzt. Dieses große Miteinander ist doch herrlich zu erleben, mit welchem Einsatz alle Beteiligten mitziehen."

18 Bilder Die mitreißende Weihnachtsshow des NKG Weißenhorn in Bildern Foto: Roland Furthmair

Da war es nicht verwunderlich, dass diese perfekt inszenierte Weihnachtsshow immer wieder mit spontanem Beifall in der bis auf den letzten Platz besetzten Sporthalle belohnt wurde. Die Darbietungen wechselten nonstop: Zu sehen waren sportliche Höchstleistungen, Ballett und Tanz oder der ermunternde Auftritt der wuseligen, kleinen Elfen. Zu hören gab es Musik von fast zwei Dutzend Streichern, Bläsergruppen, 15-köpfigen Ensembles und Gesangsformationen verschiedenster Stilrichtungen.

Welche Vielfalt und zahlreiche Beteiligung für das Gelingen der Show nötig waren, zeigte sich im grandiosen Finale. Sowohl die Bühne als auch der gesamte Vorraum war gefüllt mit Mitwirkenden. Den minutenlangen Applaus hatten sie sich redlich verdient. Zeit zum Ausruhen blieb nach der Aufführung am Freitag aber keineswegs, denn schon am Tag darauf stand die zweite Aufführung an. Natürlich bereits vorab ausverkauft...