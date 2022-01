Winterrieden

vor 33 Min.

Halle und Kindergarten: Zwei große Projekte starten 2022 in Winterrieden

Plus Nach jahrelanger Planung geht es in diesem Jahr los: Die Turn- und Festhalle in Winterrieden soll saniert werden. Welche Aufgabe die Gemeinde 2022 noch hat.

Von Claudia Bader

Im Frühjahr soll es in Winterrieden endlich so weit sein: Die von langer Hand geplante Sanierung der Turn- und Festhalle samt Anbau kann starten. Auch der gemeindliche Kindergarten wird bald zur Baustelle. Die Gemeinde muss ihr "Haus der kleinen Strolche" weiter ausbauen und einzelne Räume umstrukturieren. "Damit können wir auch weiterhin die Betreuung der Kleinsten gewährleisten", sagt Bürgermeister Hans-Peter Mayer. Die Projekte sind die wichtigsten Vorhaben, die die Gemeinde 2022 verwirklichen wird.

