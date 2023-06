Sonnwend-Läufer lassen sich von hohen Temperaturen nicht bremsen

Um die 60 Frauen und Männer haben am Sonnwendlauf 2023 in Winterrieden teilgenommen. Beim 11,5-Kilometer-Crosslauf siegte Stephen Baumgartner.

Leidenschaftliche Laufsportlerinnen und Laufsportler lassen sich auch von hochsommerlichen Temperaturen nicht ausbremsen. Der Winterrieder Sonnwendlauf hat das bewiesen. Obwohl das Thermometer am Samstagnachmittag um die 30 Grad anzeigte, machten sich rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer startklar. Die meisten kamen aus Winterrieden und Umgebung, einige auch aus weiter entfernten Orten. Denn das vom Fußballverein (FV) Winterrieden bereits zum zwölften Mal um den Zeitpunkt der Sommersonnenwende organisierte Event im Crosslauf und Nordic Walking kommt gut an.

Als das Startsignal ertönte, setzten sich die Laufsportlerinnen und Laufsportler knapp hintereinander in Bewegung. Sie konnten zwischen einem 7,5 Kilometer und einem 11,5 Kilometer langen Rundkurs durch schattige Wald- und Feldwege mit Steigungen wählen. Die Strecke führte zunächst um den Schlossberg südlich von Winterrieden, dann entlang des Höhenwegs nach Unterreichau. Von den Weihern aus ging es zum Forsthaus in Oberreichau und wieder in Richtung Winterrieden. Am Ziel wurden die meistens nur wenige Meter hintereinander eintreffenden Läuferinnen und Läufer mit anerkennendem Applaus empfangen. Nachdem sie sich bei einem Pastaessen gestärkt hatten, durften sie bei der Siegerehrung Urkunden mit den jeweiligen Zeitangaben entgegennehmen. Optional hatten sie auch das Sportabzeichen in der Disziplin Nordic Walking ablegen können.

Die Bestplatzierten beim Winterrieder Sonnwendlauf 2023 im Überblick

Beim 11,5 Kilometer langen Crosslauf siegte Stephen Baumgartner mit einer Bestzeit von 44:19 Minuten vor Christian Sperlich (45:50) und Johannes Mensch (47:41). Beim Crosslauf 7,5 Kilometer war Bernhard Springler mit 37:36 Minuten am schnellsten, gefolgt von Irene Högerle (41:31), Christiane Streit (42:41) und Michael Huber (42:42).

Schnellster Nordic Walker auf der Strecke über 11,5 Kilometer war Georg Ott mit einer Bestzeit von 1:24:34 Stunden vor Marianne Unglert und Franz Eibelsgruber (jeweils 1:40:04). Den 7,5 Kilometer langen Rundkurs bewältigten Evelyn Stölzle und Rita Mutzel mit jeweils 1:10:08 Stunden vor Elfriede Hubl (1:12:26) und Gudrun Schwarz (1:15:44).