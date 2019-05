vor 24 Min.

Auszeichnung für den Ziemetshauser Kindergarten

Die „Märcheninsel“ im Zusammarkt besteht seit 25 Jahren. Tante Bärbel kam zur Geburtstagsfeier

Zu einer großen Geburtstagsfeier wurde das 25-jährige Bestehen des Kinderhauses Märcheninsel an der Zusam. Seit einem Vierteljahrhundert besteht das Gebäude in optisch unorthodoxem Baustil, das buchstäblich Tausenden von Kindern das Sprungbrett für ihr weiteres Leben abgab. Zum Jubiläum gab es eine Auszeichnung, auf die man besonders stolz ist – dem Kindergarten wurde die Plakette zur Bezeichnung als Sprachkindergarten verliehen.

Die Geburtstagsfeier für die Märcheninsel begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, wo Pfarrer Bernhard Endres die Stellung der Kinder in der Familie, der Gesellschaft und vor Gott besonders hervorhob. Die Kinder sangen Lieder und führten dann ein Rollenspiel auf. Danach ging es in die Märcheninsel. Bürgermeister Anton Birle dankte den damaligen Entscheidungsträgern zum Bau des Gebäudes, dem man sein Alter beileibe noch nicht ansehe. Das Gemeindeoberhaupt erwähnte allerdings auch, dass sich der Zuschussbedarf für die Marktgemeinde nach Erstellung des Erweiterungsbaus von derzeit etwa 350 000 Euro auf fast eine halbe Million Euro erhöhen wird. Der Kindergartenleitung Iris Wojatschek und dem Team spricht er ebenso Dank aus wie dem sehr aktiven Elternbeirat.

Iris Wojatschek denkt an die Zeit, als sie vor 32 Jahren im damaligen Kindergarten im alten Spital ihre Ausbildung begann und dann unter ihrer Vorgängerin Barbara Meier (Tante Bärbel) wirken durfte. Zwischenzeitlich ist der Bedarf an Betreuungsplätzen so gewachsen, dass man eine weitere Gruppe in der hauseigenen Turnhalle unterbringen muss. In zwei Jahren, hofft Wojatschek, kann das Einweihungsfest für den anstehenden Erweiterungsbau sein.

Gabi Greiner, in der Märcheninsel Fachkraft für den Sprachkindergarten, nennt die Sprache für Groß und Klein als Schlüssel zur Welt. In diesem Sinn sei auch das Bundesprogramm „Sprach-Kita“ aufgebaut. Alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und die Zusammenarbeit mit den Familien sind die Säulen des Programms. Die sprachliche Bildung orientiert sich an den Interessen der Kinder und unterstützt deren natürliche Sprachentwicklung. Der Gemeinsamkeit bei einer Vielfalt an Kindern aus unterschiedlichen Ländern und Gesellschaftsschichten wird hohe Priorität eingeräumt. Diese Vielfalt wird in der Märcheninsel mit zahlreichen Wimpeln unterschiedlicher Nationen dokumentiert. Damit Kinder von Anfang an von guten Bildungsangeboten profitieren, stärkt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte sprachliche Bildung. So hat sich der Kindergarten der entsprechenden Ausbildung unterzogen und darf nunmehr die Zusatzbezeichnung „Sprachkindergarten“ führen.

Die zuständige Fachberaterin für Sprachkindergarten beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Augsburg, Marion Treiß, hat der Kindergartenleitung im Beisein von Bürgermeister Anton Birle die Plakette zum Sprachkindergarten überreicht.

Dann startete die Geburtstagsfeier so richtig mit Kaffee- und Küchenbüfett. In verschiedenen Gruppenräumen wurde gezaubert oder Märchenstunde gehalten, ein kleiner Auftritt der musikalischen Früherziehung und weitere Aktionen sorgten für Kurzweil. Große Freude bereitete die ehemalige „Tante Bärbel“ mit ihrem Besuch zur Geburtstagsfeier vielen Eltern und auch Großeltern, war sie doch von 1968 an im Kindergarten Ziemetshausen und leitete ihn dann von 1987 bis zum Eintritt in ihre Altersrente im Jahr 2007. (vop)

