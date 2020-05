vor 36 Min.

Bitttage in der Pfarrgemeinde St. Michael in Krumbach

Lange Tradition wird wieder intensiv gepflegt

Das Begehen der Bitttage und der Bittprozessionen geht auf eine lange Tradition zurück. Bereits im 4. Jahrhundert fand in Rom eine Bittprozession über die Felder am Markustag (25. April) statt. Seit dem 8. Jahrhundert werden die Bitttage in den Tagen vor dem Fest Christi Himmelfahrt in der gesamten Kirche begangen. Christen wissen sich Gott zutiefst verbunden, sowohl in Stunden der Freude, wie auch des Leids. Gott steht den Menschen zur Seite.

Und er versprach ihnen durch seinen Sohn: „Wer bittet, dem wird gegeben.“ Gott ist der Schöpfer allen Lebens auf der Erde und er hat auch den Menschen das Leben gegeben. Er wird einmal alles zum Guten führen. Und deshalb vertrauen Christen ihm im Gebet ihr Leben, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöte, wie auch die der ganzen Welt an. Lag der Schwerpunkt der Bitttage in den vergangenen Jahrhunderten vor allem im Gebet um eine gute Witterung und eine gute Ernte, so beten Christen heutzutage in den verschiedenartigen Anliegen der Menschheit. Da in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Bittgänge und Bittgottesdienste in den Kapellen der Pfarrgemeinde möglich sind, werden zwei Bittmessen in der Pfarrkirche St. Michael am Dienstag, 19. Mai um 14 Uhr und Mittwoch, 20. Mai, um 8 Uhr in den vielfältigen persönlichen wie auch gesellschaftlichen Anliegen gefeiert. Eine Anmeldung dazu ist nicht notwendig. (zg)

