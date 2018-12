vor 46 Min.

Deisenhauser Rat stimmt für Neubau eines Kindergartens

Warum den Räten die Entscheidung nicht leicht fiel und wie es mit dem Projekt jetzt weitergeht.

Von Emil Neuhäusler

Die bedeutendste Botschaft von Bürgermeister Norbert Weiß in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend war wohl, dass die Regierung von Schwaben den Neubau eines Kindergartens mit Kinderkrippe an der Grundschule in Deisenhausen für zweckmäßig erachtet und dafür Fördergelder in Aussicht gestellt hat. Nun musste der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung über Umbau oder Neubau treffen.

Bürgermeister Weiß berichtete vom Besuch bei der Regierung von Schwaben zusammen mit dem beauftragten Architekt Miller. Nach Erläuterung der Situation und der gemeindlichen Ziele in Bezug auf die Zukunft der Kindertagesstätte wurden die Baukostenschätzungen besprochen. Da Umbau- und Neubaukosten mit ca. 2,3 Millionen Euro fast identisch sein, erklärten die Sachbearbeiter der Regierung das Einverständnis zum Neubau und stellten Fördermittel in Aussicht. Insgesamt werden 429 Quadratmeter mit 1911,20 Euro pro Quadratmeter bezuschusst. Weiß ergänzte, dass inzwischen das Raumbedarfsprogramm geändert wurde, und zusätzlich zu den ersten Planentwürfen ein gemeinsamer Speiseraum für Kindergarten und Grundschule hinzukommt.

Die alten Möbel müssen wohl ausgetauscht werden

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass in den Neubaukosten noch nicht die Ausstattung dabei sei. Weiß konterte mit dem Hinweis, dass ein Großteil des Mobiliars bei einer Sanierung des bestehenden Kindergartens in Unterbleichen wohl auch ausgetauscht werden müsste. Wenn man umbauen würde, gab der Bürgermeister zu bedenken, gebe man viel Geld aus und hätte dann immer noch nicht das Ideale.

Als großer Pluspunkt für einen Neubau gilt die Möglichkeit der problemlosen Verköstigung von Grundschülern und Kindergartenkindern. Dies, war man sich einig, ist sehr wichtig für die Zukunft. Problematisch wurde auch der Umbau des Kindergartens in Unterbleichen unter laufendem Betrieb gesehen.

Einige wollten den bestehenden Kindergarten behalten

Als Argument für die Beibehaltung des bestehenden Kindergartens wurde vor allem auf den schönen Spielplatz am Kindergarten hingewiesen. Schweren Herzens, da man den Unterbleichern etwas Wichtiges wegnehme, meinte eine Gemeinderätin, stimmten dann doch zehn von 13 Gemeinderatsmitgliedern für einen Neubau. Die Gemeinderäte erhalten nun gemäß ihrem Wunsch zur Vorbereitung auf die Sitzung, in der der endgültige Bauplan besprochen wird, drei Ausbauvarianten vorgelegt.

