Der SV startet wieder

Das Programm des Mindelzeller Vereins

Der SV Mindelzell darf wieder starten. Die Abteilung Turnen des SV Mindelzell startet unter Einhaltung der Hygieneauflagen in das bewährte Herbst-/Winterprogramm:

Die Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit fördern. Ab Montag, 14. September, 8.30 Uhr, bis Ende Juli 2021 (außer in den Ferien).

für Männer und Frauen: Für alle, die kontrolliert und konzentriert die Muskulatur kräftigen und dehnen wollen. Ab Dienstag, 29. September, 18 Uhr, bis 8. Dezember (10 Übungsstunden).

durch den Winter: Gymnastik zum Kräftigen der Muskulatur und Dehnen der Faszien. Ab Dienstag, 13. Oktober, 19.10 Uhr, bis 8. Dezember (8 Übungsstunden).

Raus in die Natur und den Kreislauf in Schwung bringen. Das ganze Jahr immer am Mittwoch um 8.30 Uhr Lauftreff am Sportplatz Mindelzell.

Sport ist im Verein am schönsten. Gesundheitssport in zwei Gruppen für jedes Alter. Ab Mittwoch, 16. September, 19 Uhr, bis Ende Juli 2021 (außer in den Ferien).

Die maximale Fitness trainieren ohne Geräte. Ab Mittwoch, 9./16. September, 18.30 Uhr, dann ab Donnerstag, 24. September, 18.30 Uhr, bis 19. November (11 Übungsstunden).

Musik und Rhythmus wecken unsere Lebensgeister. Gesund und aktiv bleiben. Jeder kann mitmachen. Ab Donnerstag, 24. September, 19.30 Uhr, bis 3. Dezember (10 Übungsstunden).

Wichtig: Zu allen Stunden muss ein großes Handtuch oder eigene Unterlage mitgebracht werden. Eine Anmeldung für die Kurse ist zwingend erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Beim Betreten und Verlassen der Halle muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Alle Stunden finden in der Mehrzweckhalle Ursberg Rudolf-Lang-Str. 1 statt. Ausnahme: Die Stunden „Sport für Ältere“ und „MaxxF“ finden in der Schule Mindelzell statt. Nichtmitglieder sind willkommen. (pm)

und nähere Infos bei Erna Schuler Telefon 08281/4769 ab 16 Uhr oder erna.schuler@t-online.de und Ingrid Baur Telefon 08282/828040 oder 1959baur@gmail.com. Anmeldung für Erlebnistanz bei Birgit Kerler Telefon 08281/5365.