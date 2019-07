vor 33 Min.

Die Entführung in eine „Wonderful World“ in der Krumbacher Mehrzweckhalle

Das Polizeiorchester Bayern begeistert beim Benefizkonzert in der Halle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Von der Hitze war bei dem vom Lions-Club Mittelschwaben organisierten Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in der Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums beständig die Rede. Unabhängig von der eher humorvoll diskutierten Frage, wer hier wem eingeheizt habe, herrschte allgemein Erstaunen, dass so viele Interessierte an einem so einem heißen Sommerabend zum Konzert kamen, sodass eine so große Halle sich weitgehend füllen ließ.

Krumbach ist eine Hochburg der Blasmusik

Krumbach ist zweifelsohne eine Hochburg der Blasmusik und verfügt selbst über ein hervorragendes Blasorchester. Das mag der eigentliche Grund für den großen Zulauf zu diesem Konzert gewesen sein, denn wo viel Kompetenz in Sachen Blasmusik ist, da will man schon genau wissen, wozu ein ausschließlich mit hochkarätigen Profimusikern besetztes und von einem Universitätsprofessor geleitetes Orchester in der Lage ist. Um es gleich vorweg zu sagen: Was die Konzertbesucher an diesem Abend an Virtuosität, Wucht, Dynamik, Präzision, Klangkultur, Musikalität, Stilsicherheit, Wandlungsfähigkeit, alles getragen von großer Spielfreude, zu hören bekamen, das dürfte kaum zu überbieten sein.

Die witzige Bemerkung von Moderator Peter Seufert im Vorgriff auf die Ouvertüre von „Nabucco“, man habe die Hitze bestellt, um klimatische Verhältnisse wie in der Arena von Verona zu simulieren, hatte ihre Berechtigung auch in dem Sinn, dass für die Qualität der musikalischen Interpretation ein Forum wie das zu Verona angemessen gewesen wäre. Die Präzision, mit der die von zahllosen kleinen Pausen perforierte Melodie serviert wurde, der Wechsel von machtvollen Tutti und zarten Nachdrehern in der kleinen Besetzung, die in Würde und Gram von der Oboe vorgetragene Melodie des „Gefangenenchors“, am Ende von den Flöten pfiffig aufgehoben, das war Sinnenfreude pur und eine Ehrung für den Einfallsreichtum von Giuseppe Verdi.

Ein paar Minuten später konnte der Konzertbesucher sich in einen Jazzkeller in New Orleans versetzt fühlen, als Peter Seufert beim Klarinettenkonzert von Artie Shaw eindrucksvoll demonstrierte, wozu das Soloinstrument in der Lage ist. Auf das swingende Fundament des Orchesters legte er seine atemberaubenden Läufe, ließ sein Instrument seufzen und schmachten, perlen, gleiten, jaulen und in der oberen Grenzregion herrlich quietschen. Welch eine Orgie musikalischer Fantasie!

Wieder einige Minuten später hörten die Besucher ein verspielt-melancholisches Duett zwischen Oboe und Englischhorn, das die grandiose Schönheit des Aprikosenlandes Armenien in Töne transponierte. Es war nicht zuletzt die klug komponierte Mischung aus Märschen, Walzern, Ausflügen in die Oper, ins Symphonische oder den Jazz, was den Konzertabend kurzweilig und ausdrucksstark machte.

Eine Augenweide bot Professor Johann Mösenbichler als Dirigent, der jede, auch noch die kleinste Änderung in der Dynamik und jeden Akzent im musikalischen Geschehen auf der Bühne mit der Sprache seines Körpers anzeigte. Das I-Tüpfelchen der Perfektion liefert Peter Seufert, der launig und prägnant Titel und Akteure vorstellte.

Der Lions-Club Mittelschwaben sammelt für soziale Zwecke

Der Abend stand unter dem Motto „What a wonderful World“ und das bezog sich nicht nur auf den berühmten Song, den Hans Förg mit dem Altsaxofon teils zart und teils fetzig interpretierte. Im Jahr seines 50-jährigen Bestehens wollte der Lions-Club Mittelschwaben sein soziales Engagement für eine bessere Welt im Rahmen eines kulturellen Ereignisses vorstellen und dabei auch noch Gelder zugunsten der Fördervereine Rettungsdienst Krumbach und Krankenhaus Krumbach sammeln. 15000 Euro sei die Zielmarke, erklärte Lions-Präsident Karl Liedel.

Zusätzlich zu den Eintrittsgeldern, Sponsorenbeiträgen, den Einnahmen aus dem Getränke- sowie CD-Verkauf sollten die Konzertbesucher ihre Begeisterung als „Scheinwerfer“ in die Spendenkörbchen bekunden.

