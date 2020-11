vor 36 Min.

Die Wassergebühr sinkt

Das Wasser wird in Münsterhausen im kommenden Jahr deutlich günstiger. Der Marktgemeinderat passt die Gebühren an.

Von Monika Leopold-Miller

Die Wassergebühren waren Thema in der jüngsten Sitzung des Münsterhauser Marktgemeinderates. Bisher waren für Wasser 1,52 Euro pro Kubikmeter zu bezahlen. Ab dem 1. Januar 2021 sinkt der Preis auf 1,01 Euro pro Kubikmeter. Bürgermeister Erwin Haider erläuterte in der Sitzung die entsprechenden Veränderungen der Gebühren.

Die Gebührensenkung ergibt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre. Im Jahr 2019 ist ein Überschuss von knapp 73000 Euro erzielt worden. Für das Jahr 2020 geht die Verwaltung von einem Überschuss von rund 24200 Euro aus. Da die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, bei den Wassergebühren kostendeckend zu arbeiten und weder Gewinn noch Verlust zu machen, werden die Gebühren entsprechend angepasst. So ergibt sich ab 1. Januar ein Wasserpreis von 1,01 Euro pro Kubikmeter.

Auch bei den Entwässerungsgebühren gibt es Veränderungen. Die Schmutzwassergebühr sinkt von bisher 2,95 Euro pro Kubikmeter auf 2,58 Euro pro Kubikmeter ab dem 1. Januar 2021. Die Gebührensenkung beruht auf den Überschüssen der Vorjahre.

Eine Erhöhung gibt es beim Niederschlagswasser. Hier ändert sich die Gebühr von bisher 0,14 Euro/Quadratmeter abflusswirksame Fläche auf 0,21 Euro/Quadratmeter abflusswirksame Fläche. Die Erhöhung geht auf Investitionen im Bereich des Oberflächenwassers in Baugebieten zurück. Ein vorläufig ermittelter Überschuss für das Jahr 2020 in Höhe von knapp 20000 Euro sei in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Den neu ermittelten Gebühren stimmten die Marktgemeinderäte einstimmig zu.

Seit dem Jahr 2018 wird in Münsterhausen die Pflanzung von Obstbäumen auf Privatflächen gefördert. Soll diese Förderung weitergeführt werden? Darüber berieten die Markträte. Nach kurzer Diskussion kam man überein, dass für die nächsten fünf Jahre diese Förderung bestehen bleiben soll. Je Anwesen und je Jahr werden für maximal zwei Bäume pauschal 25 Euro je Baum gefördert, sofern die Kosten je Baum mindestens 25 Euro betragen. Dieser Vereinbarung wurde einstimmig getroffen.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren soll in der Johann-Pflaum-Straße ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage gebaut werden. Ebenfalls in der Johann-Pflaum-Straße wurde der Errichtung einer Gartenlaube mit Geräteraum zugestimmt. Zugestimmt wurde außerdem dem Neubau von zwei Wohngebäuden mit vier Nutzungseinheiten im Höhenweg sowie dem Anbau eines Wintergartens an das bestehende E-Werk in der Hauptstraße.

Bürgermeister Haider informierte, dass es in Münsterhausen demnächst eine Messung geben werde, um Funklöcher aufzudecken. Die Messung werde bezuschusst. Die Grundschule habe seit letzter Woche sehr schnelles Internet, sagte Haider. Weiter berichtete Haider, dass die Probleme bei der Breitbandversorgung gelöst seien, das sich LEW und M-net geeinigt hätten.

