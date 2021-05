Rückwärts auf dem Radweg: SUV-Fahrer fährt gegen Hundetoilette

In Edelstetten irrte ein unbekannter SUV-Fahrer rückwärts auf dem Radweg umher und richtete dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro an.

Am Donnerstag hörte um 20.45 Uhr ein Anwohner am nördlichen Ortsrand von Edelstetten einen lauten Knall sowie quietschende Reifen. Als er in Richtung Radweg entlang der S 2023 schaute, sah er rund 200 Meter vorm Ortsrand von Edelstetten einen silbernen SUV, eventuell ein Jeep Cherokee, mittig auf dem Radweg, der rückwärts in Richtung Langenhaslach fuhr.

Autofahrer in Edelstetten: Erst in den Graben, dann in den Wald

Der Anwohner fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung des Geschehens und konnte noch sehen, wie der SUV mit den rechten Rädern in den dortigen Graben geriet, darin ungefähr 30 Meter weiterfuhr, anschließend rückwärts auf einem Feldweg in Richtung Neuburg davonfuhr und im Wald verschwand. Bei seiner Fahrt überfuhr der unbekannte SUV-Fahrer auch eine öffentliche Hundetoilette, der Schaden beläuft sich hier auf rund 200 Euro.

Ob durch die Fahrt Flurschäden entstanden sind, muss noch ermittelt werden. Beim Fahrer soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 08282 / 905111 entgegen. (AZ)

