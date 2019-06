Ein Unterwiesenbacher und seine 1,5 Millionen Bienen

Plus Christian Kling aus Unterwiesenbach ist ein leidenschaftlicher Imker. Er ist für 1,5 Millionen Bienen verantwortlich.

In einer Landwirtschaft aufgewachsen, hat sich der 43-jährige Christian Kling aus Unterwiesenbach die Liebe zu Natur und Tier erhalten und sich dem Hobby der Imkerei verschrieben. Man muss hinzufügen, soweit es ihm die Zeit erlaubt. Denn er ist seit seinem 15. Lebensjahr in der Ortsfeuerwehr aktiv, zwölf Jahre als Zweiter Kommandant, seit acht Jahren als Erster Kommandant. Beim Imkerverein Neuburg-Wiesenbach fungiert er als Zweiter Vorsitzender. Sein Beruf bei Bosch Rexrodt fordert das Kreieren von Ideen, und genau diese Fähigkeit setzt er auch bei seinen Bienen ein. Denn er begnügt sich nicht allein mit der Honigernte, sondern hinterfragt alle Produkte, die in der Imkerei anfallen, auf Verwendungsmöglichkeiten und verarbeitet sie dann weiter.

Die Honigbiene 1 / 12 Zurück Vorwärts Zu einem Bienenstock gehören 30.000 bis 60.000 Bienen, in einigen Fällen sogar bis zu 80.000 Tiere. Den Großteil des Bienenvolkes bilden die so genannten "Arbeiterinnen".

Männliche Bienen, die Drohnen genannt werden, haben im Leben nur eine Aufgabe: Fortpflanzung. In einem Stock leben zwischen 500 und 2.000 von ihnen. Haben sie ihren Zweck erfüllt und die Königin befruchtet, werden sie im Herbst in der "Drohnenschlacht" aus dem Stock geworfen. Da sie keinen Giftstachel haben, sind sie macht- und harmlos.

Jeder Bienenstock hat eine Königin. Sie legt nicht nur als einzige die Eier. Nach ihrem Hochzeitsflug mit den Drohnen trägt sie auch noch für drei bis vier Jahre den Spermienvorrat in sich, mit dem die Eier befruchtet werden können.

Auch die Bienenkönigin hat nicht viele Aufgaben: Sie muss nur für den Nachwuchs sorgen. Etwa 2.000 Eier legt eine Königin täglich, bis zu 120.000 im Jahr. Unterstützt wird die Mutter aller Bienen dabei von Arbeiterinnen, die die Kleinen füttern, putzen und umsorgen.

Eine Arbeitsbiene fliegt pro Tag etwa 4000 Blüten an. Mit ihrem Saugrüssel saugt sie süßen Nektar aus den Blütenkelchen und lagert ihn in ihrem Magen ein. Beim Blütenbesuch bleibt Pollen an ihren Hinterbeinen kleben, den sie so weitertransportiert. Dadurch kommen Pollen, das männliche Produkt der Staubgefäße, mit der Narbe des Stempels, dem weiblichen Teil der Blüte, in Kontakt.

Rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen sind auf die Insektenbestäubung angewiesen. Im Obstanbau übernehmen die Bienen sogar rund 90 Prozent der Bestäubung. Der Nutzwert der Tiere liegt in Deutschland bei etwa vier Milliarden Euro. Damit ist die Biene nach Rindern und Schweinen das drittwichtigste Nutztier.

Für ein halbes Glas Honig müssen Bienen rund 40.000 Mal ausfliegen und dabei vier Millionen Blüten besuchen. Durchschnittlich sind die Blüten einen Kilometer vom Bienenstock entfernt. Das bedeutet: Die Bienen müssen 40.000 Kilometer zurücklegen - quasi einmal rund um die Erde für ein halbes Glas Honig.

Bienen schützen sogar afrikanische Plantagen und Dörfer vor trampelnden Elefanten. Die britische Biologin Lucy King entwarf eine Umzäunung mit Bienenkörben, deren Bewohner ausschwärmen, sobald ein Elefant den Draht berührt. Und tatsächlich: Die Elefanten nehmen vor den kleinen Insekten Reißaus.

Bienen sind unglaublich nützlich, allerdings auch stark bedroht. Die Gründe für das schon Jahre andauernde Bienensterben sind vielfältig: Monokulturen beim Mais- und Rapsanbau, Schädlingsbefall und Pestizide sind vermutlich für das Massensterben der Bienen verantwortlich.

Wer Bienen helfen will, sollte ihnen einen Blütenvielfalt im Garten oder auf dem Balkon bieten. Es gibt sogar spezielle Blumenwiesen-Saatmischungen, die auf die Bedürfnisse von Bienen abgestimmt sind. Sie liefern hochwertigen, eiweißreichen Pollen und ein gutes Nektarangebot.

Selbst auf einem Balkon können Sie Bienen etwas Gutes tun. Verabschieden Sie sich von den meisten Blumen, die eine gefüllte Blüte haben, wie Geranien und Pelargonien. Pflanzen Sie Kräuter wie Schnittlauch, Basilikum und Thymian.

Verzichten Sie in Ihrem Garten auf bienenschädliche Pflanzenschutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel! Sogenannte Pestizide, Herbizide und Biozide stehen im Verdacht, das massenhafte Bienensterben zu verursachen.

Die Affinität zu den Bienen wurde ihm mütterlicherseits in die Wiege gelegt. Das noch voll funktionsfähige, wunderschöne Bienenhaus in seinem Garten fertigte bereits sein Urgroßvater Adolf Negele vor rund 100 Jahren an. Sein Großvater Ludwig Negele, der 94 Jahre alt wurde, frönte in diesem Häuschen bis zu seinem 88. Lebensjahr der Imkerei. Seit 1990 ist auch Kling mit Leib und Seele dabei. Solang der Opa imkerte, stand er ihm bei den teilweise körperlich schweren Arbeiten zur Seite und betreute parallel dazu unter großväterlicher Beobachtung und Unterweisung schon einige eigene Völker. In der Imkerschule Schwaben in Kleinkemnat bei Kaufbeuren hat er sich seitdem ständig weitergebildet und ist nun als Besitzer von ca. 30 Wirtschaftsvölkern verantwortlich für rund 1,5 Millionen Bienen.

Hygiene ist ihm sehr wichtig

Christian Kling arbeitet mit Holzbeuten im Zandermaß, wobei er die 100 Jahre alten Beuten des Urgroßvaters und die 50 Jahre alten Beuten des Großvaters immer noch in seine Arbeit einbindet. Ansonsten versucht er, seinen Hobbybetrieb möglichst modern zu gestalten. So wird der Honig nicht mehr per Handkurbel geschleudert, sondern mit einer modernen drehzahlgeregelten Schleuder. Bereits in Auftrag gegeben hat er eine Mittelwandpresse. Eine Mittelwand ist eine gewalzte oder gegossene Platte aus Bienenwachs mit vorgeprägten Ansätzen von Honig- und Brutzellen, um den Wabenbau der Bienen zu ordnen und zu beschleunigen.

Natürlich kann man diese auch fertig kaufen, erklärt der Hobbyimker, läuft aber dabei Gefahr, Ware mit schädlichen Rückständen zu erhalten. Überhaupt ist das hygienisch saubere Arbeiten bei ihm eine Maxime, und es ist ihm ein großes Anliegen, diese Haltung neben der Wissensvermittlung auch an die Jungimker, von denen er derzeit fünf betreut, weiterzugeben. Denn schlecht betreute Völker sind krankheitsanfällig und stellen eine Gefahr für alle Imker in der Umgebung dar. Solche geschwächte Völker werden vor allem im Herbst von starken gesunden Völkern „ausgeraubt“, welche dann die Krankheiten mit nach Hause in den eigenen Stock bringen.

Christian Kling demonstriert die Inhalationsvorrichtung, mit der Bienenstockluft eingeatmet werden kann. Bild: Emil Neuhäusler

Ein großer Honigertrag ist das erklärte Ziel eines jeden Imkers. Beim Nektarsammeln bestäuben die Bienen die Obstbaumblüten und werden so zu unersetzbaren Helfern von Gartenbesitzern und Landwirtschaft. Obwohl das Wetter in diesem Jahr nicht unbedingt ideal ist, konnte der Wiesenbacher bereits zweimal Honig schleudern, eine Löwenzahn- und eine Rapsernte. Möglich ist das, weil er mit einem mobilen Wanderwagen die wichtigen Trachten in der Umgebung erreichen kann.

Völker in Naturschutzgebieten geben Honig besonderen Geschmack

Zusätzlich stellte er einige Völker an ausgewählten Standorten auf, häufig auch in einem Naturschutzgebiet, wodurch er eine große Geschmacksbreite in seinen Honig bekommt. Dieser kann zum einen aus der Honigbox an seiner Haustüre erworben werden, wird aber auch über Direktvermarkter zusammen mit anderen Landwirtschaftsprodukten angeboten. Stolz macht ihn, dass für elf Völker die Mitarbeiter einer Illertisser Firma die Patenschaft übernommen haben. Die dort aufgestellten Bienenvölker unterstützen die Bestäubung auf dem Werksgelände, und den dabei gewonnen Honig nehmen die Werksarbeiter gerne ab.

Für das Wachs, gewonnen aus dem Wabenbau der Bienen, schuf Kling einen eigenen Verwendungskreislauf. Was er nicht zur Schaffung von Mittelwänden braucht, nützt er zum Herstellen von Kerzen. In Gieß-, Wickel- und Ziehtechnik gestaltet er wohlriechende Bienenwachskerzen, die von seinen Kunden zu Weihnachten, Geburtstagen oder anderen Festlichkeiten erworben werden.

Ein Foto von Großvater Ludwig Negele am alten Bienenhaus (1970) hängt an der Wand. Das Haus ist heute noch erhalten und wird weiter verwendet. Bild: Emil Neuhäusler (Repro)

Bienenstockluft soll bei Krankheiten helfen

Ein besonderer, kostenloser Service von Christian Kling ist die Nutzung von Bienenstockluft. Pollen, Wachs und Propolis werden im Bienenstock erwärmt. Den dabei frei werdenden gasförmigen Inhaltsstoffen wird, wenn sie inhaliert werden, therapeutische Wirkung bei Krankheiten der Atemwege wie Bronchitis, Asthma, Raucherhusten, Halsschmerzen oder Heuschnupfen sowie bei Infektionsanfälligkeit nachgesagt. Die Inhalation, in der Regel eine Anwendung über einen Zeitraum von 10 bis 14 Tagen mit täglich zwei Sitzungen zu je 30 Minuten, findet in einem bienenfreien Raum statt. Es braucht also kein Nutzer Angst haben, dabei gestochen zu werden. Nebenwirkungen auf Bienenstockluft sind nicht bekannt, weiß der Imker, allerdings sollten Anwender nicht allergisch auf Inhaltsstoffe der Stockluft reagieren. Kling verweist darauf, dass es sich dabei um keine medizinische Anwendung im engen Sinn handelt, sondern um eine Art „Wellness“ für den Körper, die zu einer Minderung der genannten Erkrankungen führen kann.

Der Hobbyimker beteuert, dass er nicht danach strebt, hohe Erträge zu erzielen. So ist es für ihn selbstverständlich, kostenlose Führungen für Kindergärten oder Schulen anzubieten und ihm liegt es vor allem am Herzen, eine lange Familientradition fortzuführen. Er wünscht sich, dass bei ihm im Wechselspiel von altem Wissen und neuen Methoden die Freude am Imkern erhalten bleibt und letztendlich seine beiden Söhne einmal in seine Fußstapfen treten. Sichtbares Interesse sei bereits da, meint er zuversichtlich lächelnd.