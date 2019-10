16:58 Uhr

Einbrecher klauen Sparschweine aus Praxis

Zwischen Freitag und Samstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Physiotherapiepraxis. Unter anderem klauten sie zwei Sparschweine.

In der Zeit zwischen Freitag, 18. Oktober, 15 Uhr und Samstag, 19. Oktober, 9.45 Uhr haben ein oder mehrere Täter ein Fenster der Physiotherapiepraxis in der Hans-Lingl-Straße eingeworfen und sich so unerlaubt Zutritt zur Praxis verschafft. Laut Polizei wurden zwei Sparschweine und mehrere Nahrungsergänzungsmittel gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf etwa 485 Euro und der Sachschaden auf weitere rund 600 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf einen Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Krumbach unter (08282) 905111 zu melden. (zg)

