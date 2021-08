Unternehmen will erweitern: Ein neues Gewerbegebiet für Hausen

Plus Im Ellzeer Ortsteil Hausen wird ein neues Projekt realisiert. Was konkret geplant ist.

Ein gutes Hektar groß wird es sein, das neue „Gewerbegebiet Nord-Ost Hausen“ an der Hauptstraße im Eingangsbereich des Ellzeer Ortsteils. Jetzt zeichnen sich genauere Details der Planung, unter anderem mit Blick auf die Gebäudelänge, ab.