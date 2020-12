vor 35 Min.

Ellzee beschenkt Neugeborene

Wie die Gemeinde ein Hoffnungszeichen setzen möchte. Erneut Debatte um das Thema Verkehr

Von Emil Neuhäusler

Das Thema Verkehr sorgt in Ellzee weiterhin für anhaltende Diskussionen. Besondere Aufmerksamkeit bekam die Wortmeldung von Karl-Gerhard Schlosser unter „Verschiedenes“. Schlosser beklagte, dass sich Ellzeer Bürger aufgrund der Berichterstattung in den Mittelschwäbischen Nachrichten über die Gemeinderatssitzung vom 26. November als Raser gebrandmarkt sehen. Bürgermeisterin Gabi Schmucker und der Gemeinderat hoffen, dass viele Fahrer das Tempo verlangsamen, wenn sie das Aufleuchten der Geschwindigkeitsanzeige sehen. Eine Ankündigung der Bürgermeisterin sorgte für besondere Aufmerksamkeit. Jeder neue Erdenbürger wird von der Gemeinde ein Geschenk erhalten.

Vor Kurzem waren zum ersten Mal die Auswertungsergebnisse von an zwei Standorten (westlicher Ortseingang von Stoffenried und Ortseingang Ellzee von Hilbertshausen kommend) mit einem DSD-Geschwindigkeitsanzeige-System durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen vorgestellt worden.

Eine Erkenntnis war, dass von rund 50000 Fahrzeugen 5000 sogar die 100 Stundenkilometer-Marke überschritten hatten. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 153 Stundenkilometern. Verschiedene Gemeinderäte vermuteten nun, dass diese Geschwindigkeiten bereits 200 Meter vor dem Ortseingang, also in dem Moment, in dem das Radar das Fahrzeug erfasste, vom System aufgezeichnet wurden. Doch die Nachfrage bei der Herstellerfirma ergab, dass das Gerät nicht 200 Meter, sondern lediglich 80 Meter vor der Messstelle aufzeichnet.

Außerdem lässt sich aus der Messung nicht erkennen, ob es sich bei einem Raser ausgerechnet um einen Ellzeer Fahrzeuglenker handelt oder doch eher um einen Auswärtigen. Weiterhin zeichnet das Messgerät nicht auf, wie viele Fahrzeuge in den letzten 80 Metern vor dem Ortseintritt abgebremst haben beziehungsweise wie stark.

Es sei doch anzunehmen, und das ist auch die Hoffnung von Bürgermeisterin Gabi Schmucker und dem Gemeinderat, dass sehr viele Kfz-Fahrer beim Aufleuchten der Geschwindigkeitsanzeige den Fuß vom Gas nähmen. Unterstützt wird diese Annahme von positiven Rückmeldungen der Anlieger, war in der Sitzung zu hören.

Einziger Tagesordnungspunkt der Ellzeer Gemeinderatssitzung war die Feststellung und die Entlastung der Jahresrechnung 2019. Unter der Leitung von Gemeinderat Dietmar Konrad hatte der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss die Rechnungsunterlagen für das Jahr 2019 geprüft und dabei keine Beanstandungen festgestellt. Konrad attestierte eine „perfekte“ Arbeit.

Einstimmig wurde dann folgerichtig auf Vorschlag des 2. Bürgermeisters Christian Honebeek der Verwaltung und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis 2019 beträgt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben rund 2,159 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt rund 1,053 Millionen Euro.

Da es sich bei der Gemeinderatssitzung um die letzte im Jahre 2020 handelte, überraschte Bürgermeisterin Schmucker jedes Gemeinderatsmitglied mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk. Als ein besonderes Jahr kennzeichnete sie 2020, ein Jahr des Wandels, des Verzichts und der besonderen Entscheidungen, aber auch ein Jahr des Vertrauens, das sehr viel Feinfühligkeit gegenüber den Mitmenschen erfordere und erforderte. Sie ermunterte jeden, sein Bestes zu geben, damit bei den vielen Corona-Beschränkungen die sozialen Bindungen nicht verloren gingen. „Das darf nicht geschehen!“, ermahnte sie.

Telefonischer Kontakt oder das Gespräch über die Straße sieht sie als mögliche Kontaktquellen. Schon jetzt sei festzustellen, bedauerte die Bürgermeisterin, dass sie beim Gang durch das Dorf den einen oder anderen schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Sie wünschte, dass im kommenden Jahr „alles besser“ werde.

Und gleichsam als ein Hoffnungszeichen, das ja mit jeder neuen Geburt in der Gemeinde genährt und gestärkt wird, stellte sie abschließend das Geschenk vor, das in Zukunft jedem neuen Erdenbürger von der Gemeinde überreicht wird. Als Erster durfte Gemeinderat Roland Kling für seine Tochter Lisa das Geschenk in Empfang nehmen, die Ende Juli das Licht der Welt erblickte.

