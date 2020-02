vor 37 Min.

Ellzeer Schreinerei: Umzug hat sich gelohnt

Die Schreinerei Ley hat auch Kunden aus dem Bereich Fahrzeugbau. Warum sich der Betrieb in jüngster Zeit so positiv entwickelt hat.

Von Hans Bosch

Es war im Jahr 1830, als der Schreinermeister Lorenz Ley aus Rieden eine Ichenhauser Schreinertochter heiratete, kurz darauf den Betrieb übernahm, sich selbstständig machte und den Grundstein für ein Familienunternehmen legte, das in diesem Jahr sein 190-jähriges Jubiläum feiern könnte. Heute sind die beiden Brüder Anton und Franz Ley in der siebten Generation Inhaber und Geschäftsführer der Schreinerei Ley GbR., allerdings nicht mehr in Ichenhausen. Vor zwei Jahren hat der moderne Handwerksbetrieb seinen Firmensitz ins benachbarte Ellzee verlegt und sich dort etabliert.

Er fertigt seitdem in einer neuen 1000 Quadratmeter großen Werkhalle Möbel für Privatleute sowie Büro- und Objektausstattungen, Küchen und Inneneinrichtungen für Gewerbe und Industrie, speziell Kliniken. Hinzu kommt die Bearbeitung von Kunststoffen mittels modernster Fräsanlagen. Ein wenig stolz sind die beiden Inhaber schon, dass sie mit ihrem Vater bereits vor 30 Jahren der herkömmlichen Schreinerei die Bearbeitung von Kunststoff-Profilen angliederten. „Das hat sich bezahlt gemacht“, so Anton Ley. Heute hat der Betrieb mit seinen zwei Schreinermeistern, fünf Facharbeitern und einer Auszubildenden bei mittelschwäbischen Betrieben und auch Großunternehmen in der Region einen guten Ruf.

Die Kunden aus der Kunststoffindustrie, dem Fahrzeugbau sowie Unternehmen mit diversen und speziellen Anforderungen wissen es zu schätzen, dass Ley die dafür nötigen Maschinen und Anlagen besitzt und solche Wünsche termingerecht und in höchster Qualität erfüllt. Möglich macht dies eine computergesteuerte Fünf-Achsen-Maschine zum Fräsen von Formen und Prototypen beispielsweise für neu auf den Markt kommende Pkw-Modelle und Ausstellungsprodukte. „Allein für diese Anlage investierten wir rund 200000 Euro“, erklärt Franz Ley.

Ein gewagter Schritt

Notwendig dafür war ein für einen kleinen Handwerksbetrieb gewagter Schritt: Die beiden Brüder, die die Verantwortung über den Betrieb im Jahr 2010 von Vater Anton senior übernommen hatten, erwarben vor zwei Jahren im Gewerbegebiet Schönhalde ein 3700 Quadratmeter großes Grundstück, das auch eine Erweiterung ermöglicht. Auf dem Hallendach befindet sich eine große Fotovoltaikanlage, die für die Wärme sorgt und im Sommer Strom ans Netz abgibt.

Die Zukunft ihrer Schreinerei sehen die beiden Inhaber sehr positiv. Der Grund: „Wir sind auf absehbare Zeit voll beschäftigt, technisch auf dem neuesten Stand, besitzen eine breite maschinelle Ausstattung und gewährleisten die Erfüllung unterschiedlichster Kundenwünsche.“ Ein weiteres starkes Gewicht sind für sie die seit Jahrzehnten bestehenden, oftmals familiären Geschäftsbeziehungen zu vielen Firmen in der Region. Dass diese Zusammenarbeit gewährleistet bleibt, dafür sorgt die achte Generation, denn Sohn beziehungsweise Neffe Felix arbeiten nach abgeschlossener Schreinerlehre schon tatkräftig in der Produktion mit.

Themen folgen