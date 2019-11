vor 19 Min.

Goldene Ehrennadel für Deuring

Edenhausens Schützen blicken zurück

Am letzten Sonntag im Oktober lud der Schützenverein Gemütlichkeit Edenhausen zur Jahreshauptversammlung 2019 ein. 1. Schützenmeister Werner Deuring ließ in seinem Jahresbericht die zurückliegende Saison noch einmal Revue passieren.

Die Leiter der beiden im Rundenwettkampf aktiven Mannschaften berichteten von den Wettkämpfen. So konnte Markus Bonk mit der 1. Mannschaft in der Gauliga den 4. Platz erreichen. Die 2. Mannschaft, unter der Leitung von Ludwig Kober erreichte in der B-Klasse den 3. Platz. Sportleiter Christoph Deuring gab einen kurzen Bericht über die sportlichen Ereignisse im Verein.

Anschließend legte Kassierer Manfred Fetschele einen positiven Kassenbericht ab, den Kassenprüferin, Bettina Bonk, für gut befand.

2. Gauschützenmeister Franz Bonk überbrachte die Grüße der Gauvorstandschaft und richtete ein Grußwort an die Versammlung. Er überreichte Christoph Deuring die Ehrennadel des Bezirkes Schwaben in Gold und an Carmen Legat die Ehrennadel für treue Mitarbeit. Manfred Fetschele erhielt die Ehrennadel in Gold, welche vom Präsidenten des Deutschen Sportschützenbundes für 25 Jahre aktive Teilnahme am Rundenwettkampf verliehen wird.

Markus Bonk und Annemarie Brandl erhielten die Auszeichnung für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenverband. Weitere Mitglieder erhielten Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften.

Zum Abschluss wies 1. Schützenmeister Deuring auf anstehende Ereignisse hin. (zg)

