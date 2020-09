vor 21 Min.

Große Einweihung: Die Kita in Münsterhausen ist eröffnet

In der neuen Kindertagesstätte im Untergeschoss des Pfarrheims der Pfarrgemeinde „St. Peter und Paul“ kann eine weitere Gruppe mit 13 Kleinkindern vom Kindergarten St. Josef betreut werden. Die kirchliche Weihe bedeutete für den jahrzehntelang in der Marktgemeinde tätigen Seelsorger, Mirco Cavar, die letzte Amtshandlung. Weiter zeigt unser Bild von links: die stellvertretende Leiterin Katharina Hillenbrand, Leiterin Andrea Irmer und Bürgermeister Erwin Haider.

Plus Die neue Kindertagesstätte in Münsterhausen bietet Platz für 13 Kleinkinder. Insgesamt werden 103 Kinder in St. Josef betreut.

Von Werner Glogger

Seit 1976 besteht der Kindergarten St. Josef in der Baumgärtlesiedlung in der Marktgemeinde Münsterhausen. Die Freude bei der nun erfolgten Einweihung über das gelungene gemeinsame Werk der Pfarrgemeinde und Gemeinde war riesengroß, bedeutete es doch das Ende einer jahrelangen, meist provisorischen Unterbringung in verschiedenen Räumlichkeiten.

Waren es bis 1993 noch zwei Kindergartengruppen, ermöglichte ein Umbau im gleichen Jahr die Erweiterung auf eine dritte Gruppe. Inzwischen hat sich die Zahl der Kinder ständig erhöht, sodass der Platzbedarf kontinuierlich wuchs und bei den Neuanmeldungen Anfang dieses Jahres die Kapazitätsgrenze in den vorhandenen Räumlichkeiten überschritten wurde. Immerhin sollen aktuell 103 Kinder betreut werden.

Neue Kita in Münsterhausen hat einen hellen Gruppenraum

Unter Federführung des Ortsseelsorgers Pfarrer Mirko Cavar sah sich der Träger der Einrichtung, die Katholische Kirchenstiftung St. Peter und Paul, gezwungen, nach einer Lösung zur Platzfrage zu suchen. Dank dem Entgegenkommen des Eigentümers des Gebäudes fand man im Untergeschoss des Pfarrheimes in der Reichertsrieder Straße eine Möglichkeit zur Erweiterung der Kindertagesstätte um eine Gruppe für Kinder zwischen ein und drei Jahren. Umgehend begann die Planung und die folgenden Umbauarbeiten.

Nach einer kurzen Bauzeit von wenigen Monaten präsentiert sich jetzt der Gruppenraum in freundlichem, hellen Ambiente. Körpergerechte Sitzgelegenheiten und ein großer Tisch bilden den Mittelpunkt des Raumes, umgeben von zusätzlichen Schränken. Zum Ausruhen bildet ein geräumiges Sofa Platz und ein Spielhaus bietet den Kindern weitere Möglichkeiten zum Zeitvertreib. Modern und zugleich kindgerecht sind die sanitären Anlagen ausgestattet. Mit der ab 1. September tätigen Kindergartenleiterin Andrea Irmer und ihrer Stellvertreterin Katharina Hillenbrand sind alle 103 Kinder in der Kindertagesstätte, vom Baby bis zum Vorschulkind, in besten Händen. Hillenbrand und zwei ausgebildete Erzieherinnen, Kinga Plefka und Silvia Dachsel, betreuen die 13-köpfige Gruppe in der neuen Tagesstätte.

Kindergarten bekommt zudem noch einen neuen Spielplatz

Pfarrer Mirco Cavar oblag es, Vertreter der Pfarrei, der Gemeinde, vom Planungsbüro, der Baufirma, Angestellte und eine große Anzahl von Eltern, alle mit Mundschutz ausgestattet, begrüßen und den kirchlichen Segen erteilen zu dürfen – seine letzte „Amtshandlung“, bevor er zum 1. September die Pfarreiengemeinschaft verlassen hat. Es sei ihm stets eine Herzensangelegenheit gewesen, allen Kindern zweckmäßige Räumlichkeiten zu bieten und ihnen so einen angenehmen Aufenthalt im Kindergarten zu ermöglichen, sagte er. „Jetzt freuen wir uns, dass das Projekt so schnell und problemlos verwirklicht werden konnte, obwohl man manche Auflagen beachten musste“, fuhr er fort. Er ist zuversichtlich, dass auch der noch im Bau befindliche, am Pfarrheim angrenzende Spielplatz bald seiner Bestimmung übergeben werden kann, um die neue Einrichtung zu komplettieren. „Eine spannende Zeit geht für uns alle zu Ende“, leitete Bürgermeister Erwin Haider sein Grußwort zu dieser Feierstunde ein und ergänzte: „Die Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in unsere Zukunft.“

Münsterhausen sei mit der Erweiterung auf dem richtigen Weg, die Verantwortung in einer modernen Gesellschaft wahrzunehmen, wobei aber in erster Linie den Eltern diese Aufgabe obliege. Gemeinsam gelte es, „unseren Nachwuchs zu anständigen und mündigen Menschen zu erziehen“, sagte Haider. Der „hervorragend geführte Kindergarten St. Josef“ in der Marktgemeinde biete die besten Voraussetzungen für eine frühkindliche Förderung. Ein großes Danke zollte er Pfarrer Cavar für die jahrelange umsichtige Leitung und die Bereitstellung der neuen Räumlichkeiten. „Den Kindern wünsche ich viel Spaß, Geborgenheit und das nötige Rüstzeug für den weiteren Lebensweg“, lautete der abschließende Wunsch des Bürgermeisters, bevor Pfarrer Mirco Cavar die Gebete sprach und die Räume segnete.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen