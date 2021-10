Hausen

30.10.2021

Nachwuchsförderung: In Hausen gibt es eine Mini-Feuerwehr

Plus Warum der Feuerwehr Hausen die Mini-Wehr so wichtig ist und was die Kleinsten hier lernen. Der Besuch einer Übungsstunde.

Von Gertrud Adlassnig

Hausen ist ein kleiner Ort und auch seine Feuerwehr ist klein, sie hat nicht einmal ein eigenes Fahrzeug. Dennoch ist Kommandant Manuel Fischer davon überzeugt, dass der Ortsteil von Ellzee mit einer eigenen Feuerwehr im Notfall einen wertvollen Beitrag leisten kann. „Wir Hausener kennen uns aus im Dorf, wissen, wie viele Menschen in einem Haus wohnen, welche verwandtschaftlichen Beziehungen bestehen. Und wo sich besondere Gefahrenstellen befinden, die bei einem Feuerwehreinsatz berücksichtigt werden müssen.“ Doch bei weniger als 200 Einwohnern ist es nicht leicht, eine funktionierende Truppe am Leben zu erhalten. Deshalb haben sich Manuel Fischer und der Jugendwart der Hausener Wehr entschlossen, intensive Nachwuchsförderung zu betreiben. Und die muss ganz weit unten anfangen: bei den Kleinsten.

