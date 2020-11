vor 33 Min.

Hilfe für Alba Julia notwendiger denn je

Der Freundeskreis Zusam-Stauden bittet auch heuer um Unterstützung durch Weihnachtspäckchen

Die Corona-Pandemie trifft die Ärmsten der rumänischen Gesellschaft, die Alten, die sowieso am Existenzminimum kratzen, extrem hart. Die Bewohner der Alten- und Pflegeheime von Sr. Maria im Kloster St. Iusuf leben seit April weitestgehend isoliert, Besuche und damit Hilfe durch die Angehörigen sind so gut wie nicht möglich. Das Pflegepersonal arbeitet zwei Wochen am Stück isoliert im Heim und hat dann zwei Wochen frei. Das Wichtigste: Derzeit sind die Heime von Sr. Maria trotz sich dramatisch entwickelnder Corona-Zahlen virusfrei, wofür die Klosterfrau sehr dankbar ist. Sie sieht in einer neuerlichen Weihnachtspäckchen-Aktion eine große Möglichkeit, das durch Corona ohnehin verschärfte Los der Alten und Kranken in ihren Häusern und darüber hinaus ein wenig abzumildern. Die Leute dort gehen ansonsten zu Weihnachten leer aus. Die Vorstandsmitglieder des Freundeskreises haben deshalb beschlossen, trotz oder gerade wegen Corona einen neuerlichen Aufruf an die Bevölkerung in der Region zu richten, für diese Ärmsten wie schon in den letzten beiden Jahren Weihnachtspäckchen zusammenzustellen, damit diese nach Alba Julia gebracht werden können. Allerdings wird der Transport diesmal nicht selber ausgeführt, sondern die Päckchen werden einer befreundeten Hilfsorganisation zur Auslieferung im Kloster mitgeben.

Für den Sammeltermin am 21. November wird ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, die geltenden Hygienemaßnahmen werden dabei eingehalten. Für ausreichenden Abstand zwischen den Anliefernden, den Empfängern und den Sortierern wird gesorgt, es werden genügend Desinfektionsmittelspender aufgestellt werden. Jeder Abgebende eines Weihnachtspäckchens muss sich registrieren lassen, seine Kontaktdaten müssen erfasst und, wenn notwendig, dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden. Leider ist dies derzeit, um eine ungezügelte Verbreitung des Virus zu verhindern, nicht anders zu bewerkstelligen. In die Päckchen – bitte trennen nach männlichem und weiblichem Empfänger – in Schuhkartongröße oder Postkarton der Größe M können Artikel des täglichen Bedarfs wie Körperpflegemittel (Seife, Deodorant oder Hautcremes, Waschlappen, kleine Handtücher, Kamm und Haarbürste) gelegt werden. Für Männer können Rasierpinsel, Rasierschaum oder -seife und Einmalrasierer sowie Rasierwasser und für Frauen Nagelschere, Nagelfeile oder auch Parfüm mit eingepackt werden. Aber auch Instant-Kaffee, Kekse, Schokolade (ohne Nüsse), Traubenzucker oder Vitamintabletten können beigelegt werden. Warme Socken, Handschuhe, Mützen oder Schals, für Frauen Halstuch oder Kopftuch sind ebenfalls als Geschenk geeignet. Über zusätzliche andere schöne Dinge freuen sich die alten Menschen dort genauso wie über einen persönlichen Brief (wird in Alba Julia auf Rumänisch übersetzt) oder ein Foto des Spenders und seiner Familie. Weihnachtliche Verpackung der Kartons lässt obendrein die Augen der Empfänger besonders dankbar erstrahlen. (vop)

Sammeltermin ist am Samstag, 21. November, von 8.30 bis 14.30 Uhr im Hof der Firma Karl Miller, Vogelburgstraße 17a, in Ziemetshausen. Packlisten, Packzettel und ein Info-Plakat können auf der Homepage des Freundeskreises www.hilfe-fuer-alba-julia.de oder bei www.freundeskreis-zusam-stauden.de eingesehen und heruntergeladen werden. Die Unterlagen können auch per E-Mail bei Anton Böck unter vorsitzender@hilfe-fuer-alba-julia.de oder telefonisch unter 08239/7426 (Anrufbeantworter) angefordert werden.

