05.03.2020

Hoffen auf eine regenfreie Saison

Auf eine Saison wie 2019 ohne einen regenbedingten Abbruch in seinem Amphitheater in Mindelzell hofft Engelbert Schmid auch für die neue Saison, für die er das Programm jetzt vorgestellt hat.

Engelbert Schmid stellt Veranstaltungen im Mindelsaal und Amphitheater Mindelzell vor

Engelbert Schmid hat jetzt das Jahresprogramm für sein Amphitheater und Mindelsaal vorgestellt. „Vor uns steht eine besonders volle Saison mit 18 Veranstaltungen. Acht davon werden wegen der Schutzbestimmungen bis 22 Uhr beendet sein, weil wir nicht mehr als zehn mal über 22 Uhr hinaus „Lärm“ machen können“, freut sich Schmid mit einem Augenzwinkern. „Das dritte Mal in Folge konnten in der letzten Konzertsaison alle Konzerte draußen stattfinden. Nur einmal begann es in der zweiten Konzerthälfte zu regnen. Das begeisterte Publikum von „Jubilate“ hat großteils dem Regen getrotzt und ist trotzdem dageblieben,“ berichtet er. Der Kartenvorverkauf hat schon begonnen. Für manche Konzerte empfiehlt es sich jedenfalls, innerhalb von zwei Monaten zuzugreifen. Im Moment gibt es noch Karten für alle Veranstaltungen.

Eröffnet wird die Saison des Mindelsaales mit dem Nachmittagskonzert der Hornstudenten aus Tokyo. Sie sind schon zweimal im Rahmen einer Deutschlandreise dort aufgetreten. Wer sie schon mal gehört hat, wird sich an die besonders schöne Klangkultur erinnern. Professor Nobuyuki Mizuno und seine Studenten nehmen das Konzert sehr ernst. Es ist sozusagen der künstlerische Höhepunkt der Kulturreise.

„Meiner Meinung nach gab es in der letzten Saison ein Konzert, das Mangels Wissen über die besondere Klasse der Gruppe noch nicht so angenommen wurde, wie sie es verdient hätte: Allgäu 6 mit Berthold Schick“, sagt Schmid. Nach dem Konzert und in der Zwischenzeit hätten ihn viele Besucher angesprochen: „Die mußt du unbedingt wieder holen“. Berthold Schick wird ein oder zwei der im Amphitheater dargebotenen Nummern veröffentlichen. Es gab eine Einlage mit mir selber als Gastsolist, die in Youtube zu sehen und hören ist unter: https://www.youtube.com/watch?v=oVESWO8DIEQAllgäu 6 mit Berthold Schick wird wieder im Amphitheater gastieren, am Samstag, 29. August. (zg)

Das Programm:

Mindelsaal

Konzert der Horn Studenten aus Tokyo (Eintritt frei)

Werkstattkonzert/Dozentenkonzert (bis 22 Uhr)

Kammerkonzert Geige, Horn, Klavier (bis 22 Uhr)

Junges Mindel Festival, Konzert am Sonntag, 16. nachmittags

Herbstverkostung der Don Angel Weine

Weihnachtskonzert mit Johannes Krampen (bis 22 Uhr)

Amphitheater

Susanne Rieger

Münchner Theater für Kinder „Post für den Tiger“

Musikverein Mindelzell (bis 22 Uhr)

Blech & Co.

Blech & Co.

Steinbach (Musik bis 22 Uhr)

Steinbach (Musik bis 22 h)

Jubilate

Jubilate (bis 22 Uhr)

„The Soul Queens und der Zacken aus der Krone“

Allgäu 6

Sänger aus St. Petersburg

per Mail: engelbert-office@schmid-horns.com, per Abholung oder Postversand Engelbert Schmid GmbH, Bellerweg 3, 86513 Mindelzell, Telefon 08282-890412; Mittelschwäbische Nachrichten, Bahnhofstr. 50, 86381 Krumbach, Telefon 08282-907-0, Lesehexe, Raiffeisenplatz 2, 86470 Thannhausen, Telefon 08281-4488, Mindelheimer Zeitung, Maximilianstraße 14, 87719 Mindelheim, Telefon 08261-991375 (Tickets sind vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. Das Ticket ist nur am Veranstaltungstag gültig.)

Ausführliche Informationen finden Sie in der Website http://www.mindelsaal.de/index.php/veranstaltungen/veranstaltungen

Themen folgen