13:58 Uhr

Kinder brechen Kaugummiautomat in Wattenweiler mit Beil auf

In Wattenweiler haben zwei Kinder einen Kaugummiautomaten aufgebrochen. Die Beute war allerdings mehr als gering.

Am Donnerstag gegen 17 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mädchen und ein Junge vor einem beschädigen Kaugummiautomaten in der Dorfstraße in Wattenweiler standen. Die Zeugin verständigte die Polizei, welche bei Eintreffen vor Ort ein junges Mädchen feststellte. Dieses hatte offensichtlich mit Hilfe eines Beils ein Fach des Kaugummiautomaten eingeschlagen und das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa sieben Euro entwendet, lauten die Angaben der Polizei. Das Münzgeld konnte im Beisein des Vaters sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (pm)

