Einbrecher scheitert an Eingangstüre in Krumbach

Ein Unbekannter hat versucht, in ein Geschäft in Krumbach einzubrechen. Beute machte er keine - dafür hinterließ er Sachschaden.

In der Nacht zum gestrigen Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Geschäft für Mobiltelefone in der Karl-Mantel-Straße 33 einzubrechen. An der Eingangstüre stellte die Polizei Spuren von mehreren Versuchen, die Türe aufzuhebeln, fest. Die Türe hielt jedoch Stand, weshalb der Täter nicht in das Geschäft eindringen konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. (AZ)