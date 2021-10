Krumbach

Inszenierung in Krumbach: So lebten die Lachmann-Schwestern

Plus Das Gemeinschaftsprojekt über Hedwig und Franziska Lachmann am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach berührt nicht nur die angereisten Nachfahrinnen.

Von Gertrud Adlassnig

Es war ein besonderer Abend am Freitag in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach: Lehrer und Schüler der SKG Akademie, Volkshochschule, Heimatverein und die Musikgruppe Mesinke präsentierten gemeinsam mit der Münchner Autorin Rita Steininger einer gut 100-köpfigen Besuchergruppe eine spannende Performance zu Leben und Wirken von Hedwig und Franziska Lachmann. Herausragende Gäste der Veranstaltung waren die Enkelinnen von Franziska Lachmann: Elena Blum, Veronika Schmidtke-Sieben und Irene Sieben.

