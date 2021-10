Krumbach

07:00 Uhr

Theater in Krumbach: Wenn die Hoffnung beim Sterben zuletzt stirbt

Plus Im Stadtsaal in Krumbach zeigt Schauspielerin Marion Witt das Solo-Theaterstück „Bis zum letzten Augenblick“. Wie sie die Zuschauer anschließend zurücklässt.

Von Manuela Rapp

Hoffnung. Ist tatsächlich sie es, die zuletzt stirbt? „Ich will hören, wie es klingt, wenn ich sterbe“, sagt Elisabeth Eversen. Ihr Lebensfluss, der wie Regentropfen klingt, endet im feinen Gezwitscher eines Vogels. Denn: An einem Tumor leidend, ist die Krankenschwester unheilbar erkrankt. „Ich will wissen, wie es ist, zu sterben, will es mit gestalten“, lautet ihr Wunsch. Ihr Ringen um würdevolles Sterben im Kontext mit der Umwelt und mit sich selbst dauert „bis zum letzten Augenblick“. Das gleichnamige Solo-Theaterstück, das die Schauspielerin Marion Witt nicht nur spielt, sondern auch zusammen mit Hans König geschrieben hat, thematisiert zentrale menschliche Fragen, die jeder letztendlich nur für sich selbst beantworten kann. Anlass für das Gastspiel, zu dem die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach geladen hatte, war der Deutsche Hospiztag 2021.

