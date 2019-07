vor 21 Min.

Krumbacher Realschüler setzen besondere Akzente

Projektarbeiten mit dem Award der Raiffeisenbank Schwaben Mitte ausgezeichnet.

Von Werner Glogger

Es ist schon seit Jahren eine gute Tradition, dass die Raiffeisenbank Schwaben Mitte herausragende Projektarbeiten von Schülern der Krumbacher Schulen mit dem Award auszeichnet und Geldpreise spendiert. Zum nunmehr siebten Mal präsentierten die Preisträger der Realschule ihre Arbeiten im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Vortragsraum der Bank.

Prokuristin Sabine Turek, Leiterin des Bereichs Marketing der Gesamtbank, freute sich, dass Mitglieder der Lehrerschaft, des Elternbeirates und weitere zahlreiche Besucher für die Vorträge zu den Projektarbeiten der Schüler durch ihre Anwesenheit Interesse bekundeten. Nach einer kurzen Einführung über das Geldinstitut erklärte sie, dass der Award Lob, Anerkennung und Wertschätzung für Schüler wie auch für die Schule selbst sein soll. Dieses Mal wurden 45 Projektarbeiten aus den neunten Klassen eingereicht, von denen letztlich drei im Teamwork erstellte Arbeiten ausgewählt wurden.

Darüber hinaus vergibt die Bank einen Sozialpreis, der aber erst am Schulende überreicht wird. Turek betonte, dass die Bildung eine gute Investition für die Zukunft sei und Wissen hohe Zinsen bringe. Schulleiter Rudolf Kögler sieht in der Auszeichnung durch die örtliche Bank auch eine Möglichkeit, dass die Arbeiten seiner Schüler der Öffentlichkeit bekannt werden. Für die Themen gäbe es keine Vorgaben, aber in Anbetracht des 40-jährigen Schuljubiläums bezogen sich die Arbeiten verstärkt darauf.

Doch Laura Drexler und Michaela Liebhaber aus der Klasse 9a machten sich aus dem Bereich Wirtschafts- und Rechtslehre Gedanken über „Schule der Zukunft“. Wandel im Schulsystem (zu Beginn der Schulpflicht durften nur verheiratete Frauen unterrichten), Mitwirkung am Klimaschutz, Anregungen zum Umweltschutz, digitale Unterrichtsgestaltung und das künftige Aussehen der eigenen Schule stellten sie ausführlich dar.

Ins Detail ging Raphael Wagner aus der 9b mit dem Thema „Nutzung von Solarenergie an der Realschule Krumbach“ aus dem Fach Physik. Zusammen mit Simon Schwager, der beim Vortrag verhindert war, erarbeiteten sie Aufbau, Funktion und Wirkungsweise der Solarzellen und zeigten Vor- und Nachteile auf. Die sechs auf dem Dach der Realschule installierten Elemente, recherchierten sie, haben im sonnenreichen Jahr 2018 eine Stromleistung erbracht, die für 38 Haushalte ausreichen würde.

Handwerkliches Können, verbunden mit viel Arbeit und Nerven setzten die „Anfertigung einer Skulptur zum 40. Jubiläum“ aus dem Fach Werken von Lukas Mayer und Jakob Schmid aus der 9c voraus, wie aus ihrer Präsentation hervorging. Das fertige Werk, eine aus runden Holzstücken und Gewindestangen, verziert mit Aluminiumdraht, hergestellte Zahl vier und Null stellten sie im Original vor und erklärten die Arbeitsschritte von der Vorbereitung, Fertigung bis zum gelungenen Werk. „Super gemacht“, lobte Sabine Turek, war wie die Anwesenden von allen Arbeiten und Vorträgen begeistert und überreichte die Urkunden und Preise. Musikalisch begleitet und aufgelockert wurde die Feierstunde durch das Bläsersextett der Realschule.

Themen Folgen