„Live am Marktplatz“ in Krumbach mit „Mayday“

Die Gruppe „Mayday“ tritt bei „Live am Marktplatz“ auf.

Welchen besonderen Höhepunkt es bei der Krumbacher Veranstaltungsreihe gibt.

Am Samstag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr ist wieder Live am Marktplatz in Krumbach. Diesmal steht die Band „Mayday“ auf der Bühne. Sie bestehet aus den Mitgliedern: Thomas Hafner (Schlagzeug), Georg Hofmeister (Gitarre), Helmuth Schiersner (Keyboards/Gesang), Wolfgang Schiersner (Gitarre/Gesang) und Ludwig Weiß (Bass). Sie spielen Cover-Versionen von vor allem melodiösen Rocknummern der 80er und 90er Jahre – unter anderem von Genesis, Van Halen, Kiss, Alan Parsons Project, Bryan Adams – bis hin zu aktuellen Chartsongs. (zg)

