Mindelzell

Kunstobjekte für mehr Licht in der dunklen Zeit in Mindelzell

Plus Andrea und Stefan Pilz setzen bei ihrer Kunstkeramik neue Schwerpunkte. Die Ausstellung in Mindelzell öffnet am 6. November.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Nur wenig Zeit ist seit der verspäteten Frühjahrsausstellung der Stadlgalerie Pilz in Mindelzell vergangen. Den Zeitabstand empfinden Andrea und Stefan Pilz als gering, dennoch haben sie den Sommer genutzt, um wieder eine Fülle von Neuerungen für ihr Sortiment an künstlerischer Keramik und Kunsthandwerk zu entwickeln. Traditionsgemäß bieten sie an den beiden Wochenenden der Herbstausstellung schwerpunktmäßig Objekte an, die zur Jahreszeit passen. Dazu gehört alles, was Licht spendet, was die Illusion von Sonne, Licht und Wärme nährt. Dazu zählen Objekte, die zur behaglichen Wohnatmosphäre an Wintertagen beitragen. Viel Aufmerksamkeit haben die beiden Künstler verwendet auf die Herstellung fantasievoll gestalteter Kerzenständer, auf Objekte, die wie Feuerzungen aussehen, auf Leuchten, bei denen das austretende Licht raffiniert gebrochen und schöne Muster von Licht und Schattenwurf im Raum erzeugt werden. Auch Zimmerbrunnen aus Keramik erinnern an Wintertagen an ein Leben im Freien und beleben den jahreszeitlich bedingten Aufenthalt in Innenräumen.

