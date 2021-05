Nattenhausen

25.05.2021

Nattenhauser IT-Experten machen das Arbeiten in Krisenzeiten leichter

In den Räumen des IT-Unternehmens CRMADDON in Nattenhausen arbeiten zwölf Mitarbeiter - manche auch digital im Homeoffice.

Plus Welche Leistungen die Firma CRMADDON anbietet und warum der Standort auf dem Land für Mitarbeiter attraktiv ist.

Von Marc Hettich

„Mit dem Thema CRM auf jemanden zuzugehen, der noch nie davon gehört hat, ist schwierig“, erklärt Ingo Lange, der sich als so eine Art technischer Hausmeister bei CRMADDON bezeichnet. Wer nicht täglich mit Worten wie „CRM“ oder „Datendurchsatz“ jongliert, fragt vermutlich: Was ist CRM? Die drei Buchstaben stehen für Customer Relationship Management. „Es geht darum, das Kontaktmanagement in einem Unternehmen in den Griff zu kriegen“, übersetzt der Experte. Und dieses besondere Wissen hat in Nattenhausen eine Heimat.

