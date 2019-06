vor 50 Min.

Neues Baugebiet macht Edenhausen attraktiver

Die Erschließungsmaßnahmen im weiteren, südlichen Teil des Baugebietes „Höllschlucht“ sind, wie unser Bild zeigt, in vollem Gange.

Erschließungsmaßnahmen für weitere 18 Bauplätze haben begonnen

Von Werner Glogger

Der alte Flurname „Höllschlucht“ war der Namensgeber für das neue Baugebiet im Südwesten im Krumbacher Stadtteil Edenhausen, doch das Gelände hat mit der Bezeichnung nichts gemein. Im Gegenteil: Die fast ebene Fläche bietet sich geradezu für den Bau eines Eigenheimes an.

Schon vor ungefähr drei Jahren erfolgte die Erschließung eines Teilbereiches, angrenzend an das bestehende Baugebiet „Hohle Gasse“, mit 16 Bauplätzen. Eine weitere Nachfrage nach Baugrund hat die Stadt veranlasst, jetzt auch den südlichen Teil zu erschließen. Die Bauarbeiten haben vor einigen Wochen mit den Vorarbeiten zur Herstellung der Straßen und den Kanalbaumaßnahmen begonnen, sind in vollem Gange und im Zeitplan. Die derzeitig günstigen Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist mit der Fertigstellung im Spätherbst zu rechnen. Auf dem gesamten Areal stehen dann weitere 18, also insgesamt 34 Bauplätze zur Verfügung.

Gebiet wird als „verkehrsberuhigte Zone“ ausgewiesen

Nach Auskunft von Stadtbaumeister Björn Nübel, befindet sich der überwiegende Teil der Plätze in Privathand, doch auf dem neuen Gelände kann die Stadt vier Plätze selbst anbieten. Angelegt wird ein Spielplatz und wie bereits gehandhabt, ist das gesamte Gebiet als „verkehrsberuhigte Zone“ ausgewiesen, sodass keine Gehwege erforderlich sind. Der Name der Erschließungsstraßen lautet ebenfalls wie bisher „Pfarrer-Schnell-Weg“. Mit Sicherheit wird das lukrative Baugebiet Edenhausen attraktiver machen und zum weiteren Wachstum beitragen.

