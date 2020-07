vor 49 Min.

Pärchen beim Liebesakt macht Einbruchsgeräusche

Diese Marienkäfer machen beim Liebesakt nicht so schlimme Geräusche wie ein Pärchen in der Nacht in Niederraunau.

Eine 74-Jährige Hausbewohnerin gerät in Panik, als es um Mitternacht an ihre Terassentür bumpert. Was die Polizei vorfand und außerdem zu tun hatte.

Von Annegret Döring

Einen gehörigen Schrecken bekam eine 74-jährige Niederraunauerin am Samstag in der Nacht: Gegen 23.54 Uhr meldete die besorgte Frau, dass soeben in ihr Haus eingebrochen werde. Angeblich fand in der Nachbarschaft eine Party statt und nun würden sich mehrere junge Personen hinter ihrem Haus aufhalten und an den Türen „herumrütteln“. Durch die Geräusche wurde die Mitteilerin in große Angst versetzt, berichtet die Polizei. Bei der folgenden Absuche des Geländes durch die Beamten rund ums Haus waren keine Aufbruchspuren ersichtlich, jedoch wurde schließlich der Grund für die verdächtigen Geräusche ausfindig gemacht: Auf der Terrasse der Frau hatte sich ein alkoholisiertes Pärchen zum Liebesakt niedergelassen und stieß während des Liebesspiels mit den Füßen gegen die dortige Terrassentüre, wodurch die Geräusche entstanden. Das Pärchen wurde schließlich von der Polizei des Platzes verwiesen.

Containerklappe beschädigt bei Unfall in Höselhurst Laster

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag im Neuburger Ortsteil Höselhurst gekommen. Wie die Polizei berichtet, war gegen 6.50 Uhr, ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf der Wattenweiler Straße mit seinem Gefährt unterwegs. Im Bereich einer Kurve öffnete sich eine defekte Klappe eines aufgeladenen Containers, welche dann gegen einen entgegenkommenden Lkw fiel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Wohnmobil rammt parkendes Auto in Krumbach

Gegen ein parkendes Auto gestoßen ist am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Wohnmobilfahrer in Krumbach. Der 76-jährige Krumbacher war laut Polizei mit seinem Gefährt auf dem Parkplatz des Stadtsaales unterwegs. Da der Halter des beschädigten Wagens nicht vor Ort war, verständigte der Unfallverursacher umgehend die Polizei, die dann den Halter informierte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Themen folgen