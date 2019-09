15:35 Uhr

Party mit Bartender‘s Best im Krumbacher Festzelt

Der Auftritt von Bartender’s Best begeistert bei der Krumbacher Festwoche das Publikum.

Einen ganz besonderen Abend der etwas anderen Art gab es jetzt im Krumbacher Festzelt. Der Auftritt von Bartender’s Best erinnerte mit Soul, Rock, Partymusik und Schlagern so manchen an die Live-am-Marktplatz-Veranstaltungen. So war es keine Überraschung, dass sich im Zelt viele einfanden, die häufig auch bei Live am Marktplatz zu sehen waren.

Mit viel Stimmungs- und Partymusik lockten die Musiker insbesondere zur späteren Stunde die Tanzfreudigen vor die Bühne. Selbstredend wurde bei bester Laune gesungen und geschunkelt. So gab es im Festzelt wieder einmal einen gelungenen Abend. (liss)

Vom Auftritt von Bartender's Best gibt es eine große Bildergalerie:

121 Bilder Bartender's Best im Krumbacher Festzelt Bild: Elisabeth Schmid

