Postleitzahlen: Neue Aktion in Krumbach

In Krumbach startet am kommenden Montag, 19. März, in verschiedenen Geschäften eine „Postleitzahlenerhebung“. Sie dauert bis Samstag, 24. März. Es beteiligen sich rund 50 Teilnehmer, unter anderem auch das Kinderbekleidungsgeschäft Kids Corner in der Mindelheimer Straße. Unser Bild zeigt Helene Rösch (Kids Corner, Mitte) zusammen mit Solveig Lüthje und Markus Jocher (beide vom bei der Aktion federführenden Fachbüro Cima).

Bild: Peter Bauer