Sigurd Rakels neue Formen der Abstraktion

Wie der Krumbacher Maler seinen Stil weiterentwickelt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Es war eine Situation, die der Maler und Galerist Sigurd Rakel nicht vergisst. Er gewann Mitte der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts den Kunstpreis der Sparkasse Sigmaringen. Bei der Vernissage erklärte der Laudator, ein regional bekannter Kunsthistoriker: „Herr Rakel abstrahiert sehr eigenartig.“ Das klingt nicht gerade schmeichelhaft und mancher Künstler hätte sich in den Schmollwinkel zurückgezogen. Man kann dieses kunsthistorische Werturteil aber auch anders verstehen, es sozusagen produktiv wenden. Dann würde es bedeuten: Die Abstraktion von Sigurd Rakel geht neue Wege, bahnt der Abstraktion der Malerei einen neuen Stil. Nicht beirren ließ sich jedenfalls Sigurd Rakel und verfolgte seine Kunstabsichten weiterhin mit aller Konsequenz.

Frisch und spontan muss es wirken

Und weil er meint, der Laudator habe seinerzeit etwas Wesentliches an seiner Kunst erkannt, es aber nicht auszuweisen vermocht, gab er der Ausstellung, deren Vorbereitung er in diesen Tagen abschließt, den sprechenden Titel „eigenARTig“. Dass diese Ausstellung keineswegs etwas präsentiert, was der interessierte Kunstliebhaber so oder so ähnlich schon gesehen hat, das erschließt sich dem Betrachter schon beim Betreten der Galerie. Der Blick trifft auf die Stirnseite des Raumes, wo ein frühes Selbstporträt des Künstlers von fünf großformatigen Blumenbildern umgeben ist. Lediglich drei Farben sind verwendet worden: rot, blau und weiß. Ein Blick auf den Tisch im Atelier bestätigt es: Da stehen nur Farbtuben aus dem Spektrum von Rot und Blau. Im Gespräch mit dem Künstler erschließt sich, worauf es dem Maler ankommt. Diese Blumen glühen in ihrer Farbpracht. Es gelte, dieses Glühen zu verinnerlichen, um es dann rasch auf die Leinwand zu bannen.

Das dürfe nichts Abgeklärtes sein. Frisch und spontan müsse es wirken, sonst verliere es an Kraft. Wenn der Künstler nicht innerlich glühe und in der Lage sei, diesem Glühen in einem kurzen, kraftvollen Malakt auf der Leinwand die adäquate Gestalt zu verleihen, dann sei diese Abstraktionsleistung nicht zu vollziehen, erklärt Rakel. Ein weiteres Ziel, das er verfolgt, ist, die Einzigartigkeit jeder Blume herauszuarbeiten.

Mit einem schnellen, ungemein zupackenden Strich etwas erkennbar werden lassen

Es sei keine gleich, weder in der Natur noch auf seinen Gemälden. Auf eines seiner Gemälde hat er ein paar Dutzend Tulpen platziert und jede Blume bekam ihr Eigenes. Im Vordergrund stehen sie vereinzelt, zum Bildhintergrund hin verdichten sie sich und verlieren sich schließlich in einem duftigen Horizont. Sorgsam komponiert sind all die Bilder, egal ob das Gemälde nur ein paar Blumen zeigt und viel Zwischenraum oder ob der Bildraum dicht gefüllt ist.

Mit einem schnellen, ungemein zupackenden Strich etwas erkennbar werden zu lassen und einen Großteil des Sehens dem Betrachter zu überlassen, das ist dem Maler Sigurd Rakel ein großes Anliegen. Er steht damit in der Tradition des genialen Olaf Gulbransson, des berühmten Karikaturisten des „Simplicissimus“.

Bei ihm hatte Josef Oberberger studiert, bei dem wiederum Rakel an der Kunstakademie in München studierte und dessen Assistent er wurde. So führt eine direkte Linie vom Aufbegehren der Künstler in München gegen die engstirnige Kunstauffassung im Kaiserreich bis ins Krumbach von heute.

Die Vernissage zur Ausstellung „eigen ARTig“ der Galerie Rakel findet am 10. November um 11.30 Uhr statt. Die Öffnungszeiten der Galerie: Mittwoch und Sonntag von 15 bis 17 Uhr.

