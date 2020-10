18.10.2020

So wird am Corona-Testzentrum in Krumbach gearbeitet

Plus In Krumbach hat das Testzentrum bei der Kreisklinik bereits über 1200 Tests auf das Coronavirus abgenommen. Warum sich auch der Zweite Bürgermeister dort einfand.

Von Gertrud Adlassnig

In der Nord-Ost-Ecke des Klinikgeländes in Krumbach stehen am Abend ein paar einsame Personen vor einem Container. Eine kleine Gruppe junger Männer, die sich auf das Corona-Virus testen lassen wollen. Sie sind freiwillig da, wurden nicht zum Test aufgefordert. Schnell verschwinden sie im provisorischen Gebäude, denn sie haben sich an die Vorgaben gehalten, um unnötige Kontakte zu vermeiden, nicht länger als eine Viertelstunde vor dem festgelegten Termin aber dennoch pünktlich da zu sein. Seit September gibt es nun schon das Testzentrum für den Süden des Landkreises Günzburg. Und der bedarf dürfte bald steigen.

Testzentrum ist an die Kreisklinik Krumbach angedockt

Für Personen, die nach Risikokontakten vom Gesundheitsamt zum Test aufgefordert werden, hat das seit September an die Klinik angedockte Testzentrum eigene Zeitfenster eingerichtet. Dass in Krumbach ein solches, zweites Zentrum im Landkreis aufgemacht werden konnte, sehen die Verantwortlichen, Hermann Keller, Direktor des Klinikmanagements und sein Stellvertreter Lutz Freybott, der das Projekt Testzentrum leitet, sehr positiv. Sie hatten im Vorfeld auch viel dafür getan, den Zuschlag zu erhalten. Der richtige Platz in unmittelbarer Nähe der Klinik, der kurze und somit günstige Wege für die Leitungen für Strom und Internet in den Container ermöglicht: Vom Krankenhaus sind es nur wenige Meter zum provisorischen Gebäude. Dem wurde ein Vorzelt angebaut, in dem ein Sicherheitsmann Testpersonen eincheckt. Er gleicht seine Liste mit dem Namen des Besuchers ab, kontrolliert die Identität. „Es ist wichtig, dass man seinen Ausweis mitbringt und seine Gesundheitskarte, denn obwohl der Test kostenlos ist, muss er über die Kasse laufen“, erklärt Vicky Roth an der nächsten Station, dem Empfang. Sie gehört einem von mehreren Drei-Personen-Teams an, die abwechselnd die abendlichen Tests durchführen. Allen ausnahmslos fachlich qualifizierten Teammitgliedern eigen ist die gute Laune, eine freundliche Stimmung, geeignet, auch ängstliche Probanden zu entspannen. „Wir konnten ausschließlich medizinisch geschultes Personal von der Klinik gewinnen, das auf 450-Euro-Basis arbeitet“, so Freybott.

Mit den anonymisierten Daten auf dem Teströhrchen wird sichergestellt, dass die Proben, die im Corona-Testzentrum bei der Kreisklinik Krumbach genommen werden, nicht vertauscht werden. Bild: Gertrud Adlassnig

Eine echte Win-win-Situation, denn durch die nur gelegentliche Zusatzarbeit wird die Personallage im Krankenhaus nicht belastet und die Testanten können sicher sein, dass sie von erfahrenen Personen behandelt werden. „Mit unserem System konnten wir ein verhältnismäßig preisgünstig arbeitendes Testzentrum erstellen, das im Landratsamt Günzburg überzeugt hat, sodass wir den Zuschlag bekommen haben. Wir sind froh, dass nun auch der Landkreissüden versorgt ist, was Probanden kurze Anfahrtswege in der gewohnten Umgebung ermöglicht.“ Bequem und sicher ist auch die Parkplatzsituation im Osten des Testzentrums an der Nassauer Straße. „So kommt keiner, der sich testen lassen will, mit Krankenhauspatienten oder deren Angehörigen in Kontakt“, erklärt Hermann Keller.

Inzwischen nimmt Vicky Roth die Personalien von Gerhard Weiß, Krumbachs Zweitem Bürgermeister und Seniorenbeauftragtem des Landkreises Günzburg auf. Er lässt sich freiwillig testen, denn durch seine Ämter ist er viel unterwegs, hat reichlich Kontakte auch zu gefährdeten Personen. Man kennt ihn im Zentrum, doch Ausnahmen werden nicht gemacht. Vicky Roth fragt den Grund für den Test noch einmal ab. Der ist zwar im System bereits durch die notwendige Online-Anmeldung zwingend hinterlegt, aber der kann ja auch einmal fälschlicher Weise angekreuzt worden sein. Während vorn am Empfang, geschützt durch eine Plexiglasscheibe und zusätzliche Maske, die Arzthelferin die letzten Daten eingibt, bereitet dahinter ihre Kollegin Marian Ziegler den Test vor. Sie beklebt das Röhrchen, in dem das Teststäbchen verpackt ist, mit den vom System ausgespuckten individuellen Daten des Testanten und übergibt es ihm zusammen mit einem rosa Ausdruck. „Das Blatt enthält einen QR-Code und Hinweise, wie er einzusetzen ist“, erklärt Lutz Freybott. Gerhard Weiß kann ihn nutzen, denn er hat die Corona-App auf sein Smartphone geladen. Damit kann er das Ergebnis des Testes schon kurz nach Feststellung im Labor auf seinem Gerät ablesen.

In voller Schutzkleidung wird in Krumbach ein Abstrich gemacht

Doch zunächst einmal muss er die Prozedur des Abstrichs über sich ergehen lassen. „Es kursieren ja allerhand Gerüchte über den Abstrich“, erklärt Krankenschwester Sandra Jeckle, die gerne auch mal einen Scherz macht. „Ich kann Männer zum Weinen bringen“, ist einer von ihnen. Das bezöge sich nicht auf Schmerzen, versichert sie, sondern auf eine Reizung, die manchmal auftritt, wenn der Nasenabstrich gemacht wird. Beim Rachenabstrich könne es zu Würgereizen kommen, aber die haben manche Menschen ja auch beim Zahnarzt. Sandra Jeckle ist fröhlich, freundlich, den Menschen zugewandt. Das ist gut so, denn sie steht in voller Schutzmontur vor dem Testanten: Mit FFP2-Maske, Schutzschild, Schutzoverall, Handschuhen und Kopfbedeckung könnte sie empfindliche Seelen durchaus beunruhigen. „Man muss immer aufmerksam bleiben. Die Testanten müssen hier ihre Mund-Nasen-Bedeckung ablegen und könnten so im schlimmsten Fall das Virus übertragen. Ich habe Respekt vor dem Virus, aber Angst habe ich nicht. Wenn ich den Testraum verlasse, auch nur für kurze Zeit, lege ich die Schutzkleidung komplett ab, von hier darf nichts nach außen dringen.“

Besuch vom Landrat und Erinnerungsfoto: Hermann Keller (Klinikdirektor), Sandra Jeckle (Testteam), Hans Reichhart (Landrat), Anna Götzfried (Callcenter), Lutz Freybott (stellvertretender Klinikdirektor), Vicky Roth (Testteam), Christa Steck (Leiterin Testzentrum) und Marian Ziegler (Testteam). Bild: Gertrud Adlassnig

Ruhig und empathisch erklärt Sandra Jeckle erklärt sie jetzt Gerhard Weiß, was sie tun wird und welche Reaktionen auftreten können, bevor sie das Teststäbchen aus der Röhre holt. Weiß bleibt cool. Kein Zucken, weder beim Abstrich im Rachen noch als das Stäbchen tief in seine Nase eindringt. „Das habe ich mir deutlich unangenehmer vorstellt“, versichert er nach der kurzen Prozedur. Schnell hat die Krankenschwester das Testmaterial in einer separaten Plastiktüte verpackt. Von der Anmeldung bis zum abholbereiten Abstrich sind gerade einmal fünf Minuten vergangen.

In einer Box warten schon einige Proben auf die Abholung. „Wir arbeiten mit einem Augsburger Labor zusammen. Nach anfänglichen Problemen, wegen Softwareabstimmungen und Kapazitätsengpässen, läuft es jetzt perfekt. Das Labor hat eine zweite Analysestraße eingerichtet und die Daten können problemlos gelesen werden. Zweimal täglich, um 12 und um 24 Uhr werden die Proben abgeholt. Bei großen Chargen, zum Beispiel, als wir Schulen testen mussten und rund 300 Abstriche an einem Tag anfielen, wurden zusätzliche Abholtermine vereinbart“, erklärt Keller.

Callcentermitarbeiter teilen per Telefon das Testergebnis mit

Das Testergebnis wird den Probanden telefonisch übermittelt. Das eigens eingerichtete Callcenter ruft die Personen an, die ein negatives Ergebnis haben. Wer positiv getestet wird, erhält die Information vom Gesundheitsamt, denn mit dem Ergebnis sind verschiedenste Verhaltensauflagen verbunden. Am schnellsten bekommen jene Bescheid, die über die Corona-App eine Vorinformation einholen können. Schon nach gut einem Tag liegt das Laborergebnis vor. Wer sich allein auf die telefonische Benachrichtigung verlässt, muss eine Zeitverzögerung in Kauf nehmen, denn da muss alles über Ausdrucke und händisch anzuwählende Telefonkontakte laufen.

In Krumbach werden Bürger aus dem Landkreissüden getestet

Bisher wurden weit über 1200 Personen in Krumbach getestet, ein Beweis dafür, dass die Investition sinnvoll, die Entscheidung für ein zweites Zentrum richtig war. Die Krumbacher Öffnungszeiten in den Abendstunden kommen auch den Berufstätigen zugute, die das Angebot gerne annehmen. An diesem Abend will sich auch Landrat Hans Reichhart darüber informieren, ob das Zentrum den Erwartungen entspricht. Seine gute Laune spiegelt seine Einschätzung wider. Und wenn am Ausgang, der selbstverständlich vom Eingang separiert ist, irgendwann auch noch eine Lichtquelle installiert wird, ist das Krumbacher Corona-Testzentrum für die Bürger im südlichen Landkreis ein guter Anlaufpunkt.

Anmelden im Testzentrum kann man sich im Internet unter der Adresse: https://guenzburg.ota.girona.de/modules/ota_public/form/28/

