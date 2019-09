12:22 Uhr

Spielmannszug Krumbach sucht Fanfarenspieler

Das Fanfarenregister des Spielmannszugs Krumbach braucht Verstärkung.

Man liest es immer wieder, dass Vereine um den Nachwuchs kämpfen, denn die Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung sind vielfältig und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren sinkt. Nun sieht sich auch der Krumbacher Spielmannszug mit dem Problem konfrontiert, dass das schon länger schwächelnde Register der Fanfaren dringend Verstärkung sucht. Die Fanfare sowie das Signalhorn sind Naturblechblasinstrumente, das heißt, sie haben keine Ventile und die verschiedenen Töne werden ausschließlich „natürlich“ erzeugt.

Selbstverständlich wäre es von Vorteil, wenn Interessenten bereits Erfahrung im Bereich Blechblasinstrument hätten, idealerweise Trompete oder Tenorhorn, informiert der Spielmannszug. Allerdings sei jeder willkommen, auch ohne Vorkenntnisse – auch Quer- und Wiedereinsteiger, ob Kinder oder Erwachsene. Uniform sowie Instrument werden vom Verein zur Verfügung gestellt, auch um die richtige Ausbildung am Instrument kümmert sich der Verein.

Die Gesamtproben zum ersten Schnuppern finden jeden Freitag in der Grundschule Krumbach (linker Eingang) von 19.30 bis 21 Uhr statt. Und auch wer ein anderes Instrument ausprobieren und spielen möchte, ist willkommen.

Der Spielmannszug wurde 1956 gegründet und vertritt seitdem die Stadt Krumbach musikalisch in seiner rot-weißen Uniform. Zu den Auftritten gehören neben Umzügen, Teilnahme an Musikfesten auch verschiedene Ständchen. Der Verein sieht sich als moderner Traditionsverein.

Für die familiäre Atmosphäre sorgt, dass bereits die jüngsten Mitglieder – meist Kinder der Spielleute sowie die Kinder in Ausbildung – von Anfang an als Krumbacher Kinderstadtwache in Uniform dabei sind. (pm)

