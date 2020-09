vor 51 Min.

Stadel in Wattenweiler stand in Flammen: Hat sich Heu entzündet?

Mit einem Bagger musste die Feuerwehr das brennende Heu aus dem Gebäude in der Dorfstraße in Wattenweiler bringen.

Plus Ein landwirtschaftliches Anwesen in Wattenweiler brannte am Sonntag lichterloh. Die Polizei geht nicht von Brandstiftung aus.

Rund 80 Feuerwehrmänner mussten am Sonntag zu einem Brand in den Neuburger Ortsteil Wattenweiler ausrücken. Ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen brannte lichterloh. Das Gebäude am Ortsausgang in Richtung Höselhurst, direkt an der B16, stand schon längere Zeit leer und war einsturzgefährdet. Verletzt wurde daher niemand. Die Brandursache ist nun wohl geklärt.

Gegen 8 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Als sie vor Ort ankamen, stiegen bereits gewaltige Rauchschwaden aus dem ehemaligen Heustadel. Dort befand sich noch altes gelagertes Heu. Wegen der akuten Einsturzgefahr des Gebäudes, die laut Feuerwehr auch schon vor dem Brand bestand, mussten die Einsatzkräfte mit großer Vorsicht vorgehen. Sie versuchten, das gelagerte Heu zu löschen und abzutragen, um an den Brandherd heranzukommen. Dieser befand sich tief im Heu. Dazu waren zwei Trupps mit Atemschutzgeräten im Einsatz.

Brand in Wattenweiler: Feuerwehr musste Heu mit Bagger aus Stadel holen

Nachdem immer mehr Luft an den Brandherd gelang, wurde auch die Rauchentwicklung immer stärker, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Direkt an den „Brandstadel“ war ebenfalls ein Lagerschuppen angebaut. Auch in diesem kam es durch die Hitzeentwicklung immer wieder zu kleinen Brandnestern. Von einer Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen versuchten die Einsatzkräfte nun, von oben zu löschen.

Das brennende Heu konnten die Feuerwehrmänner allerdings nicht von Hand aus dem Stadel bringen – deshalb forderten sie einen Bagger an. Dieser räumte von der Nordseite das komplette Heu aus dem Gebäude. Mit einem weiteren Bagger wurde das Heu dort auseinander gezogen und anschließend gelöscht. Nachdem durch das Entfernen der Seitenverkleidung der Stadel instabil wurde, entschied die Feuerwehr, diesen komplett abzureißen. Gleiches galt auch für den Dachstuhl über dem alten Wohngebäude und den angebauten Schuppen. Die Gefahr eines Einsturzes war somit gebannt.

Die B16 war wegen dem Brand in Wattenwerler mehrere Stunden gesperrt

Wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die B16 von 8.15 bis 15.30 Uhr komplett gesperrt werden. Umleitungen waren im Süden bei Höselhurst über Unterwiesenbach, im Norden in Wattenweiler über Neuburg eingerichtet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wattenweiler, Neuburg, Unterwiesenbach, Ichenhausen, Ellzee und das THW Krumbach mit rund 80 Einsatzkräften.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Den Schaden an dem landwirtschaftlichen Anwesen schätzt die Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Brandursache sei noch nicht abschließend ermittelt, die Beamten gehen jedoch von Selbstentzündung ohne Fremdeinwirkung aus. (loto)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen