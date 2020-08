vor 48 Min.

Süße Leckereien und erfrischende Cocktails für den Sommer

Christina Pfeuffer aus Neuburg an der Kammel punktet bei der Zuckerguss-Redaktion mit ihren Rezepten von Eierlikör-Pralinen und Zupfkuchen

Von Elisabeth Schmid

Viele leckere Süßspeisen, Nachtische, Kuchen und erfrischende Sommergetränke gibt es in der neuen Zuckerguss Spezialausgabe. Diesmal sind alle Rezepte speziell für den Thermomix, aber natürlich können die Rezepte auch auf herkömmliche Art umgesetzt werden.

Christina Pfeuffer aus Neuburg ist natürlich mit ihren ganz besonderen Rezepten wieder dabei. Die 52-Jährige lebt mit ihrem Lebensgefährten in Neuburg. Sie liebt ihren großen Garten, in dem sie viel Obst-, Beeren- und Gemüsesorten hat. Mit diesen frischen Zutaten kocht und kreiert Christina Pfeuffer ihre Gerichte mit Liebe und viel Freude. Einfach und natürlich kochen: Sie verzichtet zum Beispiel für sich und ihre Familie komplett auf Zucker. „Das ist gesünder und man gewöhnt sich auch schnell daran“, meint sie. „Aber wenn ich Besuch bekomme, wird natürlich auch gesüßt, nicht jeder mag es ganz ’zuckerlos’ “, erzählt sie. Sie liebt ihren Garten, so fährt sie nicht in den Urlaub, sondern genießt die Zeit daheim. Ihre Hobbys sind Inliner fahren, viel Sport und vor allem Fahrrad fahren. Allein der Umwelt zuliebe fährt sie, wann immer es möglich ist, mit ihrem Rad.

Christina Pfeuffer kocht gern und viel mit ihrem Thermomix. So hat sie zu dem Thema Thermomix gleich zwei leckere Rezepte für die Zeitschrift Zuckerguss. Das erste Rezept sind Russische Zupfkuchen–Muffins, als zweites präsentiert sie Eierlikör-Pralinen. Beide Rezepte sind bei der Zuckerguss-Jury gut angekommen und schafften es in die Spezialausgabe. Christina Pfeuffer liest gerne die Zeitschrift und lässt sich gerne von neuen Rezepten überzeugen. So sind auch ihre Rezepte für die Leser Anregungen, etwas Neues zu probieren.

Themen folgen