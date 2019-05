vor 53 Min.

TSG-Leichtathleten in der Spitze und Breite aktiv

Vielfältige Aktivitäten des Vereins werden in einzelnen Personen deutlich sichtbar

Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der TSG Abteilung Leichtathletik statt. Abteilungsleiter Markus Tschanter hob in seiner Begrüßung die vielfältigen Aktivitäten der TSG-Leichtathleten hervor, die sich nicht nur auf den Leichtathletik Sport beschränkten.

Gut für sportliche Highlights war wieder einmal das „Aushängeschild“ der Abteilung Manuela Gross bei den Senioren in der Altersklasse W45. So wurde sie im abgelaufenen Wettkampfjahr Vize-Weltmeisterin im Hochsprung und im Siebenkampf. Auch in diesem Jahr erzielte Manuela Gross bei den Deutschen Hallenmeisterschaften hervorragende Ergebnisse, was ihr Plätze unter den besten Drei in Deutschland einbrachte. Ihr großes Ziel, auf das sie 2019 hinarbeitet, sind im September 2019 die Europameisterschaften in Venedig. Nach wie vor erfolgreich sei auch Dieter Duttke (M80), Rainer Becker (Senioren), Patrick Fischer und Daniel Sturm (Männer). Es gibt aber inzwischen auch einige hoffnungsvolle Schülerinnen und Schüler, die im Laufe der nächsten Jahre noch von sich reden machen würden.

Im Jahr 2018 wurden über die Abteilung 35 Sportabzeichen abgelegt. Eine besondere Anzahl an Sportabzeichen haben Georg Miller und Rudolf Scholz mit der Zahl 40 und Johann Geiger mit der Zahl 50 abgelegt. Als sportlichste Familie wurden 2018 Rainer Becker (Übungsleiter), Monika, Dori und Romy Atzkern mit jeweils Gold ausgezeichnet. Der nachfolgende Kassenbericht attestierte der Abteilung ein gutes Wirtschaften. Kassenprüfer Klaus Richter hatte in seinem Prüfungsbericht nichts zu beanstanden und bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. So war die Entlastung von Kasse und Vorstandschaft noch reine Formsache.

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurde Manuela Gross für ihre herausragenden Leistungen im letzten Jahr geehrt. Danach gab der Abteilungsleiter noch einen Ausblick auf die in diesem Jahr anstehenden Planungen und Aktivitäten, wie dem alljährlichen Crosslauf im Mindelstadion, der am 23. November geplant ist. Die Trainingszeiten und weitere Informationen können auf der TSG Homepage eingesehen werden.

