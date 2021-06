Junioren 18 des TC Rot-Weiß Krumbach schrammen am Unentschieden vorbei

Für die Junioren 18 hat es nicht zum Sieg gereicht, für die Juniorinnen 18 auch nicht. Dennoch fühlte es sich zumindest bei den Spielerinnen wie ein Sieg an. Wie lief der Spieltag?

Die Junioren 18 des TC Rot-Weiß Krumbach mussten zu Hause gegen die Neu-Ulmer TK Blau-Weiß ran. Einen glänzenden Tag erwischte der an Position eins spielende Maxi Jakob, der seinem Gegner mit einem 6:3/6:1 keine Chance ließ. Die anderen drei Einzel gingen aber deutlich an die Gäste und so stand es nach den Einzeln bereits 1:3. Die anschließenden Doppel waren ausgeglichen und hart umkämpft. Maxi Jakob mit Enrique Torres siegten in einem spannenden Match im dritten Satz mit 14:12. Das zweite Doppel mit Marco Riccardi und Sebastian Paul musste sich aber im dritten Satz mit 5:10 geschlagen geben. Mit etwas mehr Glück wäre ein Unentschieden an diesem Tag sicherlich drin gewesen. So aber siegten die Gäste letztendlich verdient mit 2:4.

Ein Unentschieden, gefühlt wie ein Sieg

Die Juniorinnen 18 hatten an ihrem ersten Heimspieltag den favorisierten TC Lindau zu Gast. An Position eins und zwei gab es trotz sehenswerter Ballwechsel nichts zu holen und so mussten sich Anna Specker und Linda Wohlfart gegen ihre bärenstarken Gegnerinnen mit 1:6/1:6 und 0:6/0:6 geschlagen geben. Salome Behrends an Position drei und Madeleine Lochbrunner auf vier drehten den Spieß aber um und gewannen ihre Einzel souverän mit 6:2/6:3 und 6:1/6:2. Die Krumbacher Doppel wurden ausgeglichen aufgestellt und so kam es am Ende zu einer Punkteteilung. Das 3:3 gegen den TC Lindau fühlte sich aber für die Krumbacherinnen wie ein Sieg an.

Die Knaben 15 reisten nach ihrem ersten Heimsieg hochmotiviert zu ihrem ersten Auswärtsspiel nach Illertissen und ließen dort nichts anbrennen. Leonard Lochbrunner, Yannick Eberhardinger und Jan Micheler siegten jeweils deutlich in zwei Sätzen. Jakob Hinze musste sich nach einem spannenden Match im dritten Satz mit 10:7 geschlagen geben. Beide Doppel gingen dann an die Gäste und so hieß es am Ende 1:5 für den Krumbacher Rot-Weiß. (AZ)