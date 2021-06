Thannhausen

18:00 Uhr

So wird es in der Thannhauser Ortsmitte für die Bürger bequemer

Die Mindelbrücke ist abgerissen. Ein Bagger beseitigt die Beton- und Stahlreste am Brückenkopf. Im Hintergrund ist die Behelfsbrücke für Fußgänger zu sehen.

Plus Die Erneuerung der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen ist inzwischen weit fortgeschritten. Wie es weitergeht und was jetzt mit den Denkmälern passiert.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Perfekt im Zeitplan sei man beim ersten Bauabschnitt der Erneuerung der Christoph-von-Schmid-Straße, informiert Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh beim Ortstermin mit unserer Redaktion. Anfang Juli bekäme die Straße in diesem Abschnitt ihre Deckschicht, dann hätten die Anlieger das Gröbste hinter sich. Bereits jetzt zeichnet sich ab, welches erhöhte Maß an Bequemlichkeit der Umbau für die Bürger bringen kann.

